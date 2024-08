Delgado: “Si se aprueba plebiscito” previsional, el IVA se disparará “casi 10 puntos”

Elecciones 2024

El candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, afirmó que, si se aprueba el plebiscito de reforma de la seguridad social impulsado por el Pit-Cnt y sectores del Frente Amplio, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se iría “casi 10 puntos arriba” y, además, se deberían subir otros impuestos.

“Yo hablé de que hay que subir tres o cuatro puntos de IVA si se aprueba ese plebiscito, pero eso es el primer mes. Con eso no financiás el proyecto. Seguramente el IVA se vaya casi 10 puntos arriba y haya que subir aportes individuales y patronales”, planteó este martes en el marco de una presentación de la fórmula nacionalista en el interior del país.

“Por eso decimos que este plebiscito es una irresponsabilidad, y que es peligroso e inconveniente”, añadió.

Según Delgado, el plebiscito “genera un colapso económico en el Uruguay inmediato y un colapso previsional”. “O sea, no vamos a poder pagar las jubilaciones a los trabajadores actuales y a los futuros. Y lo saben”, amplió.

“Es más, el Pit-Cnt junta firmas y, entre otras cosas, deroga las Afap, confisca US$ 23.000 millones de 1 millón 500 mil uruguayos. ¿Por qué lo hace ahora?”, se preguntó y sumó al cuestionamiento: “¿Por qué lo hizo el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido por la Victoria del Pueblo, o sea, gran parte del Frente Amplio? ¿Por qué no lo hizo en los 15 años que estuvo en el gobierno el Frente Amplio, si, además, pensaban lo mismo? ¿Por qué no lo plantearon antes?”.

A continuación, respondió: “Porque era un Frente Amplio donde había equilibrios, donde había liderazgo y donde había cortafuegos. [Tabaré] Vázquez y [Danilo] Astori, te pueden gustar o no, funcionaban como cortafuegos, no se animaban a plantear eso con ellos”.

“Hoy no está ni Vázquez ni Astori, el Frente no tiene liderazgo y obviamente está radicalizado y corrido a la izquierda. Por eso se animaron a plantearlo ahora”, concluyó.

