Delgado: “Si hay algo que el presidente no va a hacer” es decretar un “estado policíaco”

Montevideo Portal

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dialogó con la prensa este lunes donde se refirió al momento que vive Uruguay en relación con la pandemia de coronavirus. Según dijo, actualmente está "preocupado" por la situación sanitaria de nuestro país y que este es un tema recurrente en las diferentes reuniones con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

En este sentido, reiteró que en el correr de esta semana tendrán una serie de reuniones para que el próximo jueves haya una conferencia de prensa para anunciar nuevas medidas ante esta "nueva fase" de COVID-19. En este sentido, Delgado llamó a desafiar a las matemáticas ya que las proyecciones no son muy alentadoras.

Aseguró que hay que "hacer lo necesario" para que el virus no se siga expandiendo e informó que hubo un brote en el interior del país por un campeonato de truco donde se compartió mate y vasos.

"Todos estamos viendo que en los últimos días las balas empiezan a picar cerca. Conocemos gente o vecinos que están cuarentenados, que dieron positivo o que se están por hacer el hisopado. Entonces, es momento de una profunda reflexión, más allá de la próxima fase que tiene que ver con nuevas medidas. Baja de la movilidad, baja de contactos, tenemos que no perder lo que nos costó tanto esfuerzo. Sé que estamos en fin de año, cansados, en estas semanas si no bajamos bajar los números va a condicionar el tipo de fiestas y verano", aseguró.

"Es parte de lo que el jueves vamos a estar trabajando para poder anunciar una serie de decisiones en una nueva fase que está el virus. Uruguay, a diferencia de otros países del mundo, mantuvo, perdiéndolo de a poquito, una pandemia muy controlada. A medida que aumentan los casos eso se estresa. La otra cara de esto, el viernes tuvimos los datos del seguro de desempleo y es que volvió a bajar unas diez mil personas. Hay 76 mil personas en seguro de paro. Con la pandemia, un mes y medio después, pasamos a 200 mil uruguayos sin laburo. Eso es lo que tenemos que valorar, que lo que hagamos cada uno de nosotros no afecta solo a nuestra salud, sino que también tiene consecuencias en los social y económico", agregó.

Consultado sobre qué dijo Lacalle Pou sobre el récord de casos del pasado domingo, Delgado señaló que el gobierno está en proceso de aumentar las camas de CTI, de aumentar la cantidad de rastreos y diagnósticos, pero reiteró que, si se quiere una temporada "condicionada, pero temporada al fin", tenemos que trabajar todos.

"Si hay algo que el presidente no va a hacer es poner un estado policiaco. La verdad es que si las medidas son restrictivas ¿cambiamos la actitud? No hay medidas si no hay un cambio en el chip", afirmó.

"Nosotros hoy tenemos las fronteras cerradas. A los uruguayos por ley y por normativa legal no se le puede prohibir el ingreso, se lo puede condicionar, pero hay una serie de elementos que van a estar arriba de la mesa con una preocupación muy grande. A todos nos toca el corazón y sobre todo nos hace redoblar el esfuerzo y cuesta valorar lo que uno toma como natural y lo valora cuando lo pierde", dijo finalmente sobre el control de las fronteras", dijo Delgado en referencia a la posibilidad de cerrar las fronteras.

