Delgado: “Me dio un poco de lástima la conferencia del FA; es la manija de la catástrofe”

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, calificó este viernes a los dirigentes del Frente Amplio (FA) como “los reyes de la catástrofe”, y dijo que a la oposición “no le va a bastar si fueron dos ministros, cuatro o seis”, ya que “siempre van a pedir más”.

“Si uno ve la trazabilidad en estos cuatro años, al Frente Amplio no le va a bastar nada. El Frente Amplio primero dijo que era una crisis institucional y no lo era. Quiso instalar ese tema. Después pidió la renuncia de dos ministros, el subsecretario y un asesor; fue lo que el presidente aceptó”, afirmó.

“Al Frente Amplio no le va a bastar. No le va a bastar si fueron dos ministros, cuatro o seis. Siempre van a pedir más. A esta dirigencia del Frente Amplio, y lo vi ayer… Me dio un poco de lástima ver la conferencia [de este domingo]. Yo hubiera esperado una actitud un poco más republicana. Acá es la manija de la catástrofe”, agregó después.

El secretario de Presidencia brindó una rueda de prensa en Juanicó, en la que fue consultado por las renuncias de Luis Alberto Heber y Guillermo Maciel al Ministerio del Interior, de Francisco Bustillo a Cancillería, y del asesor presidencial Roberto Lafluf.

Consultado sobre si este asunto le afectará en la campaña en la que será precandidato, Delgado dijo que “el país está caminando”. “Si uno mira lo que pasa en el medio de los gobiernos, todos tienen problemas. El tema es cómo los resuelven. El Frente Amplio después de algunos insucesos muy complejos, algunos penales, terminó después durante tres períodos en el gobierno. Cómo se resuelve el problema es lo importante, no que haya problemas. Siempre hay. En este caso se reslvió con liderazgo y transparencia”, apuntó.

El jerarca insistió con que para la oposición “todo es una crisis y una catástrofe”. En tanto, afirmó que las renuncias fueron por motivos políticos “para refrescar el gobierno” y comenzar un tramo “con mucha más fuerza”.

“Independientemente de una causa que la Justicia resolverá, el presidente entendió que por un tema de sensibilidad política esto descomprimía, y hubo la voluntad de las personas nombradas de dejarle las manos libres al presidente”, afirmó.

Delgado también dijo que “son días complejos” para el gobierno.

“Esto hay que mirarlo con tranquilidad, mucha serenidad, mucha humildad. Son días complejos, pero uno hace lo que tiene que hacer. En esto no se hace lo que quiere ni lo que puede, hace lo que debe. El gobierno sigue trabajando, haciendo cosas, habiendo sorteado una situación que tuvo sensibilidad política, repercusión pública, alguno le llamara crisis política, otros no. En ningún caso es una crisis institucional”, sostuvo el secretario de Presidencia.

“Vino el presidente, y a diferencia de lo que pasaba antes —me parece que está bueno remarcarlo—, y tomó decisiones que había que tomar. Decisiones políticas, algunas duras, pero que había que tomar. Y vino a dar la cara y a hacerse cargo. A mí como integrante del gobierno, no es la primera vez que pasa, me hace sentir muy orgulloso de tener al frente un presidente que da la cara, que se hace cargo y que toma decisiones duras. Encaminar cosas y seguir trabajando es parte de lo que tiene que hacer un gobernante”, agregó.

