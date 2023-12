Delgado: “Fernando Pereira es el presidente del Pit-Cnt y está en comisión en el FA”

Política

Durante el pasado fin de semana, dirigentes del sector nacionalista Aire Fresco visitaron la ciudad de Mercedes para participar de la despedida del año de la Agrupación 404-522 de Soriano.

Uno de los asistentes al evento fue el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien es también el precandidato de su partido mejor posicionado en las encuestas de cara a las próximas elecciones.

En diálogo con el medio local Agesor, Delgado confirmó que a corto plazo dejará su cargo en Presidencia para dedicarse de lleno a la campaña electoral, aunque no fijó una fecha concreta para ello.

“Estamos viendo en función de terminar algunos temas, pero el año que viene me van a tener el cien por ciento en esto”, adelantó.

En cuanto a las competencias internas dentro de su partido, aseguró que “van a ser con unidad, fraternidad, simplemente que cada uno tenga una preferencia”, y aseveró que tiene puesta su mirada más allá de esa instancia.

“Mi objetivo no es la interna, mi objetivo es octubre, mi objetivo es lo más importante, el balotaje de noviembre porque nos jugamos mucho más que cinco años, nos jugamos qué tipo de modelo de país queremos para adelante”, expresó.

Para Delgado, en los comicios del próximo año se define “continuar este camino con innovación, con mejoras, evolucionando, tratando de generar condiciones de desarrollo y dando certezas a la gente”, o en contrapartida “nos retrotraemos al peor Frente Amplio, al ritmo de las asambleas, de los sindicatos, un Frente Amplio que es el más radicalizado de los últimos tiempos, que además no tiene algo que antes tenía: interlocutores que representaban a todo el Frente Amplio y cortafuegos que hacían que algunos límites no se pasaran. Vázquez era uno de ellos, Danilo Astori, que lo vamos a extrañar, era otro, y el Frente Amplio hoy está condicionado por los sectores radicales”, expresó.

Luego se refirió al plebiscito de la seguridad social impulsado por el Pit-Cnt, instancia en la que, aseguró, “están en juego los 22.000 millones de todos los uruguayos que los tenemos ahorrados en las AFAP, nuestros ahorros, nuestra plata de ahorro voluntario para nuestra jubilación que ahora nos lo quiere confiscar el PIT-CNT y gran parte de los radicales del Frente Amplio derogando el sistema de seguridad social”.

Consultado acerca de si creía que el Frente Amplio ensobraría la papeleta del plebiscito junto a sus listas, Delgado dijo no tener dudas al respecto.

“Yo creo que va a hacer mucho más que eso: van a juntar firmas para derogar las AFAP. Mucho más que ensobrar, lo que no intentaron hacer en 15 años de gobierno lo van a intentar hacer ahora”, algo que entiende preocupante “porque es plata de todos nosotros que la quieren manejar sin ningún tipo de garantías”.

Al hilo de la misma pregunta, se le indicó a Delgado que semejante proceder en el FA implicaría “pasarle por arriba” a lo expresado por Fernando Pereira, presidente de esa fuerza política.

“Lo que pasa es que Fernando Pereira es solo el presidente, mejor dicho: Fernando Pereira está en comisión en el Frente Amplio, es el presidente del Pit-Cnt en comisión en el Frente Amplio”, calificó.

“Yo no me voy a poner a ser comentarista de Fernando Pereira ni de la interna del Frente Amplio. Creo que es una interna para ver quién se radicaliza más para conquistar aquellos votos que puedan determinar una preferencia interna, algo que es legítimo, pero nos da a nosotros mayor responsabilidad de hablarle no solo a quienes nos votaron en el balotaje pasado, sino a todos los uruguayos”, consideró.