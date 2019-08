Delfina Martínez “Hay alivio de poder seguir en esta construcción de la democracia”

Locales

"Hay alivio de poder seguir en esta construcción de la democracia, en este reconocimiento de que existimos. Estábamos ausentes hasta este momento y esto una reafirmación de la lucha colectiva, dijo la joven activista trans en declaraciones a Telemundo, luego de conocerse los resultados preliminares del prerreferéndum.

"Esto no habría sido posible de no ser por muchas otras personas que no son trans. La ley fue firmada por el Consejo de Ministros e impulsada por el Mides. A partir de esa escucha a la sociedad, surge la ley", recordó

"Es muy importante aclarar que una vez que se reconocen derechos a una población vulnerada no se puede volver atrás. Así lo indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que Uruguay es parte", añadió.

Posteriormente, repasó la situación actual del colectivo trans es de desigualdad. "La expectativa de vida en Latinoamérica - Uruguay incluido- no llega a los 40 años", y es "una situación de pobreza: la mayoría de las mujeres trans el único destino que tienen es la prostitución".

"No tiene que haber una única forma de ser", aseguró Martínez, señalando que, en definitiva, la normativa recientemente aprobada "habilita a la existencia, a que las personas podamos ser. A nivel mundial es una ley de vanguardia, no dejando por fuera a las infancias y las adolescencias". En cuanto a este último punto, destacó las mentiras que se dijeron durante la campaña del prerreferendum, acerca de la hominización de menores y los procedimientos quirúrgicos de reasignación de sexo.

Para Martínez, es importante que el Sistema Nacional Integrado de Salud se involucre en los procesos de transición. "Las hormonas son de venta libre en la farmacia. Si no hay un proceso que acompañe eso, as personas lo harán si quieren, como lo hemos hecho históricamente. Nuestros cuerpos fueron construidos desde la clandestinidad, muchas veces llegando a usar aceite de siliconas industrial", relató.

Finamente, hizo referencia a las versiones que circularon desde algunos opositores a la ley, acerca de que esta vulneraba la patria potestad.

"No se trata de la pérdida de la patria potestad. La ley establece que la familia acompañe los procesos, que no echen a sus hijos de su casas por manifestar una identidad fuera de la heterosexualidad obligatoria, y no terminar prostituyendo nuestros cuerpos, que es el único destino que la sociedad no ofrece actualmente", cerró.