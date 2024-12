Delegados, estadística y método: el centro de cómputos que le anticipó la victoria al FA

Elecciones 2024

Por Aníbal Falco

AnibalFalco10

Las 20:02. A esa hora del pasado 24 de noviembre, aún rigiendo la veda electoral, la fórmula del Frente Amplio (FA) compuesta por Yamandú Orsi y Carolina Cosse ya sabía que había sido la triunfadora del balotaje.

Media hora antes de que las consultoras anunciaran a través de los canales privados que el próximo presidente de la República sería Orsi, el búnker del FA había pasado de la contención optimista al festejo de la victoria asegurada.

Si bien es cierto que sobre las 20:00 algunas encuestadoras ya manejaban la ventaja de al menos tres puntos porcentuales del FA en la segunda vuelta electoral, como el caso de la Usina de Percepción Ciudadana, la coalición de izquierda cuenta con una herramienta que ha ganado prestigio por su precisión a lo largo de los años: su propio centro de cómputos.

Este domingo, a la hora 19:50, ya sabían que el FA se había impuesto por sobre el Partido Nacional.

Dicho grupo, dirigido por el doctor en Estadística e integrante del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Juan José Goyeneche, tuvo su origen en la década de 1980.

En diálogo con Montevideo Portal, Goyeneche afirmó que la “diferencia” que manejaba su equipo unos diez minutos antes de las 20:00 ya parecía suficiente, pero a la hora 20:10 era “indescontable”. Fueron en esos instantes en los que se pudieron ver los primeros festejos en el NH Columbia, donde estaba ubicado el comando con los principales dirigentes del FA.

Allí, el receptor de la información que llegaba del centro de cómputos era el ingeniero Miguel Brechner. Mientras tanto, el equipo liderado por Goyeneche trabajaba en la sede central del FA, desde donde transmitía la información minuto a minuto.

En esta elección, “19:50 ya sabíamos que habíamos ganado”, relató el creador del Plan Ceibal.

“La primera selfie de Yamandú y Carolina fue a la 20:01, cuando ya sabían que eran presidente y vicepresidenta. La gente estaba trabajando en la sede del FA. Yo era el emisario, nada más. El trabajo lo hizo el equipo del FA, obviamente con Goyeneche al frente, pero con profesionales de primer nivel. Fue un trabajo realizado con tecnología moderna”, declaró Brechner a Montevideo Portal.

“El equipo de cómputos del FA es extremadamente profesional, está a la vanguardia desde el punto de vista tecnológico y estadístico: muestras, recolección de datos y proyección. Pero, al fin y al cabo, es una muestra. Puede haber algún error. Por lo tanto, las decisiones políticas las toman el secretariado, el candidato y el jefe de campaña”, añadió.

Goyeneche detalló el método utilizado, que requirió de un equipo de 15 profesionales —principalmente ingenieros informáticos y estadísticos—, pero además movilizar a la potente orgánica partidaria que posee la coalición de izquierda.

Ubicado en la calle Colonia, entre Ejido y Barbato, el centro de cómputos recibía la información por parte de 100 delegados desplegados en distintos circuitos de todo el país que permitían, a partir de un sistema de software instalado, el ágil procesamiento de los datos.

Para esta tarea, así como ocurrió en octubre, se procesan los primeros 100 votos escrutados en 100 circuitos seleccionados previamente. El 27 de octubre, por poner un caso, el FA ya sabía sobre las 20:00 que habían logrado tener la mayoría de 16 senadores en la Cámara Alta.

“Además del software, los delegados tienen en sus celulares una aplicación que va enviando cada voto. Entonces, al cerrar el primer circuito allá en Cañada Nieto (departamento de Soriano) te manda el primer voto, el segundo voto, el tercer voto y así se van procesando”, explicó el estadístico.

En esta línea, Goyeneche dijo que para que la muestra sea precisa y representativa de todo el Uruguay metodológicamente se considera la información de las elecciones de 2019.

“Lo que hacemos es tomar la información de la Corte Electoral, a la que los partidos políticos y la prensa tienen acceso, que es más detallada. Utilizamos la información de las elecciones anteriores. Por ejemplo, para octubre usamos octubre de 2019. Cómo votó cada circuito en octubre de 2019. Y a partir de eso, reconstruimos esos circuitos para 2024. Los circuitos no son los mismos, porque por ejemplo antes iba desde uno hasta el 3.900 [en referencia a la cantidad de circuitos] y ahora va desde uno hasta el 4.200, por ejemplo. Entonces, reconstruimos esa información y según eso elegimos los circuitos que sean representativos. En algunos hay más votantes de tal partido, en otros de uno diferente. Seguimos con el método de los 100 primeros votos por un tema de velocidad”, graficó.

Brechner, en tanto, no duda al referirse a Goyeneche. “Es el tipo que más sabe sobre muestras y estadísticas electorales en Uruguay y un referente a nivel mundial”, sintetizó.

Reputación histórica

En el libro Por la Izquierda y a contramano (Fin de Siglo), la biografía de Miguel Brechner escrita por Bernardo Wolloch y Fernanda Kosak, el ingeniero electrónico recuerda los primeros pasos del centro de cómputos montado por el FA en la década de 1980.

Brechner reivindica que “históricamente” ese equipo de cómputos ha sido muy preciso, cita dos ejemplos y recuerda que sus primeros antecedentes son de 1984 para las elecciones departamentales.

Según el relato de Brechner en el libro, ese año el equipo de cómputos dirigido por Goyeneche ya había sido extremadamente preciso.

“Montamos un centro de cómputos con terminales remotas con módem en la sede del FA. Ahí se hizo la primera muestra de escrutinio donde se tomaban en cuenta circuitos. Se usaba un sistema por el que llamaban por teléfono (no había celular, WhatsApp, no había nada). En la televisión extraoficialmente dieron los primeros resultados que decían que ganaba el FA en Montevideo. [Julio María] Sanguinetti llama a [Líber] Seregni para felicitarlo, pero a nosotros nos daba que no. Yo voy a avisarle a Seregni que no nos da, que no acepte que estábamos ganando. El equipo técnico ya lo dirigía Goyeneche y el FA no ganó en Montevideo. Pero lo que quedó demostrado fue la experiencia y la capacidad tecnológica del partido”, relató Brechner en el libro.

Sin embargo, el caso más paradigmático se dio en las elecciones del triple empate en 1994.

“En 1994 lo volvimos a hacer. Ahí Seregni pidió que le pidiéramos a Canal 10 que por favor no informara que ganaba el FA porque se estaban equivocando. Igualmente lo anunció, pero posteriormente el resultado era como lo habíamos planteado nosotros. Pasada la medianoche alguien del equipo del ‘Sordo’ Luis Eduardo González nos llama para verificar si sus datos eran iguales a los nuestros. Ante la constatación, que eran muy parecidos, anunció la victoria de Sanguinetti”, dijo Brechner a Montevideo Portal, en relato que coincide con el plasmado en el libro.

Después, en 2004, no hubo discusión. En 2009, con la muestra que tenía el centro de cómputos, dijo Brechner, ya sabían que iban a obtener la mayoría parlamentaria, “aunque siempre se optó por esperar el resultado de la Corte Electoral”.

“El centro del cómputo del FA es muy profesional. En 2014, a nosotros muy rápidamente nos dio lo que iba a ser el resultado final, pero por diversos motivos o diferentes metodologías utilizadas por varias de las empresas de los canales estaban convencidas de que iba a ganar [Luis] Lacalle Pou. Entonces, en 2014, a los canales les daba distinto, pero a nosotros nos daba que ganaba el FA. Entonces, recomendamos hacer silencio total y no hablar nada para no generar un lío”, agregó Brechner.

En octubre de este año, a las 20:00 al centro de cómputos le daba ya los 16 senadores y 44,4% de la votación para el FA. Es decir, apenas un 0,4% de diferencia con respecto al resultado del escrutinio final.

Por Aníbal Falco

AnibalFalco10