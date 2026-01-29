Delegación de Udelar irá a China con Orsi y firmará acuerdos de cooperación académica

Política

Una delegación de la Universidad de la República (Udelar) participará del viaje a China que hará el presidente de la República, Yamandú Orsi, y otras autoridades del Poder Ejecutivo con empresarios.

El equipo estará integrado por el rector, Héctor Cancela; su secretario técnico, Agustín Cano; la prorrectora de Gestión, Laura González, y el presidente del Servicio de Relaciones Internacionales de la universidad, Gonzalo Vicci.

La visita oficial tiene por objetivo “la integración de ciencia, tecnología e innovación”, según destacó la institución educativa en un comunicado.

En este sentido, el rector de la Udelar firmará “una decena de convenios y memorándum de entendimiento” con diversas universidades chinas, con la empresa de telecomunicaciones Huawei y con el Instituto de Investigación de Recursos Hídricos y Energía Hidroeléctrica (IWHR) del gigante asiático.

En concreto, los acuerdos se concretarán con: la Universidad de Shantou, la Universidad de Qingdao, la Universidad Agrícola del Sur de China, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Macao, la Universidad Lingnan de Hong Kong y la Universidad de Estudios Internacionales Jilin.

Los convenios implican “desde el fomento de intercambios estudiantiles y académicos hasta el desarrollo de laboratorios conjuntos en bionanofarma y en la aplicación de inteligencia artificial para identificar patologías orales”, detalla el texto difundido este jueves.

Otros acuerdos incluyen cooperación en materia artística y fomentar innovaciones tecnológicas para potenciar la seguridad alimentaria, añade.

El rector del centro educativo terciario declaró que la visita supone “una oportunidad privilegiada para profundizar vínculos existentes” con el país, así como también para “generar nuevas oportunidades en lo que respecta a la formación, el desarrollo de nuevas líneas de investigación y el acceso a plataformas y equipamientos de alta tecnología”.

“Valoro la posibilidad de ser parte de una misión país, en conjunto con el gobierno y con otros actores académicos y empresariales, ya que la diversificación de los vínculos internacionales y la búsqueda de sinergias y complementariedades refuerzan las posibilidades del desarrollo nacional. Para ello, tenemos que fortalecer el ecosistema interno y desarrollar áreas estratégicas que aporten a la soberanía del país y a mejorar las condiciones de vida de toda la población”, enfatizó Cancela.

Si bien los actores del gobierno se irán el 7 de febrero, el equipo de la Udelar permanecerá una semana más en China para continuar con su agenda de trabajo. Esto incluye visitas a la Ciudad Universitaria de Hong Kong, la Hong Kong Academy for Performing Arts, la Universidad Lingnan, la incubadora tecnológica CyberPort y la empresa de alta tecnología MUST.