Delcy Rodríguez promete “elecciones libres y justas”: qué dijo sobre el calendario

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que está comprometida a realizar elecciones “justas y libres” en su país, en una entrevista difundida el jueves en el canal estadounidense NBC.

Cuando le preguntaron si está comprometida con celebrar elecciones “libres y justas” en Venezuela, Rodríguez respondió: "Absolutamente, conforme a la Constitución. Elecciones libres y justas", dijo en español.

“Y tengo que decirle que el calendario de las elecciones será fijado y decidido por el diálogo político” en Venezuela, según otro extracto de la entrevista traducida al inglés por NBC.

Las elecciones en Venezuela han sido impugnadas en varias ocasiones, y la última cita ante las urnas, en 2024, fue denunciada como un fraude por la oposición y su resultado no fue reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.

El gobierno de entonces, presidido por Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York tras su captura por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, enfrentó protestas masivas, en las cuales se detuvo a miles de manifestantes.

Maduro sigue siendo el presidente “legítimo” venezolano, enfatizó Rodríguez ante preguntas de la periodista de NBC. “Yo estoy encargada de la Presidencia”, replicó, al ser cuestionada sobre quién gobierna el país, si ella o el presidente estadounidense Donald Trump.

Una convocatoria de comicios “implica también un país libre de sanciones”. “Es la justicia para Venezuela y la justicia para el pueblo venezolano”, añadió, según las citas en español.

