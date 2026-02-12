Contenido creado por Joaquín Symonds
Policiales

En foto y video

Del volante a la vereda y de ahí esposado: persecución al estilo GTA en madrugada de Melo

El hombre no quiso parar en un control policial, lo que desató una seguidilla de hechos que fueron filmados por los testigos.

12.02.2026 16:47

Lectura: 1'

2026-02-12T16:47:00-03:00
Compartir en

Montevideo Portal

La Policía de Cerro Largo protagonizó, durante la madrugada de este jueves, una persecución a un hombre que no quiso detenerse en un control policial. En primera instancia, el individuo oriundo de Minas huyó y los efectivos salieron en los patrulleros detrás de él.  

A través de comunicaciones internas, otro móvil logró interceptar la camioneta del delincuente. Cuando se pensaba que se iba a proceder a su detención, el hombre subió a la vereda con su vehículo y volvió a escapar. 

Minutos después dejó la camioneta sobre la plaza Constitución, en un hotel donde se alojaba, y fue detenido por los efectivos que habían seguido la persecución a pie, según las imágenes publicadas por la periodista Silvia Techera. 

El caso fue derivado a la Fiscalía de 2° Turno y se espera que en las próximas horas haya una imputación en contra del hombre. 

Montevideo Portal


\