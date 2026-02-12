Policiales

Del volante a la vereda y de ahí esposado: persecución al estilo GTA en madrugada de Melo

La Policía de Cerro Largo protagonizó, durante la madrugada de este jueves, una persecución a un hombre que no quiso detenerse en un control policial. En primera instancia, el individuo oriundo de Minas huyó y los efectivos salieron en los patrulleros detrás de él.

A través de comunicaciones internas, otro móvil logró interceptar la camioneta del delincuente. Cuando se pensaba que se iba a proceder a su detención, el hombre subió a la vereda con su vehículo y volvió a escapar.

Minutos después dejó la camioneta sobre la plaza Constitución, en un hotel donde se alojaba, y fue detenido por los efectivos que habían seguido la persecución a pie, según las imágenes publicadas por la periodista Silvia Techera.

El caso fue derivado a la Fiscalía de 2° Turno y se espera que en las próximas horas haya una imputación en contra del hombre.

