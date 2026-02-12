Del volante a la vereda y de ahí esposado: persecución al estilo GTA en madrugada de Melo

Montevideo Portal
La Policía de Cerro Largo protagonizó, durante la madrugada de este jueves, una persecución a un hombre que no quiso detenerse en un control policial. En primera instancia, el individuo oriundo de Minas huyó y los efectivos salieron en los patrulleros detrás de él.
A través de comunicaciones internas, otro móvil logró interceptar la camioneta del delincuente. Cuando se pensaba que se iba a proceder a su detención, el hombre subió a la vereda con su vehículo y volvió a escapar.
Minutos después dejó la camioneta sobre la plaza Constitución, en un hotel donde se alojaba, y fue detenido por los efectivos que habían seguido la persecución a pie, según las imágenes publicadas por la periodista Silvia Techera.
El caso fue derivado a la Fiscalía de 2° Turno y se espera que en las próximas horas haya una imputación en contra del hombre.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]