Defensores Públicos en conflicto: reclaman 18 puestos otorgados en Rendición de Cuentas

La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu) informó este martes que luego de una asamblea realizada sobre las 20:30 horas se declararon en conflictos y una de sus integrantes a través de su cuenta de Twitter explicó por qué.

Mael Rodríguez Nader aseguró que en la pasada Rendición de Cuentas fueron aprobados 18 cargos para nuevos defensores públicos, puestos que, según dijo, “no son siquiera suficientes para cubrir lo mínimo” que el servicio requiere.

En este sentido, señaló que el Poder Judicial “aún no ha cumplido” con la asignación de estos cargos y que el dinero otorgado por ley en la rendición para esto tampoco fue destinado aún. “¡Basta de tratarnos como funcionarios de segunda! No olviden nunca que sin defensa, no hay Justicia”, concluyó, etiquetando a la cuenta oficial de Adepu

En tanto, la cuenta oficial del gremio publicó un tuit donde informaba que se habían declarado en conflicto por estos 18 nuevos puestos laborales y criticaron que, por esta situación, la Suprema Corte de Justicia “no garantiza el acceso a la Justicia de los más vulnerables”. “¿Dónde están los cargos? INDEPENDENCIA ¡YA!”, agregaron.

Ante la consulta de una usuaria que preguntó si esta medida del gremio implicaba un paro en la atención al público, Rodríguez Nader respondió que son un “servicio esencial” y que por tal motivo, si paran, no puede funcionar el sistema, por lo que las medidas se irán incrementando y que estarán haciendo el monitoreo de la respuestas de los jerarcas.

