Defensa encontró nuevos documentos de operativos militares e inteligencia de la dictadura

Trabajadores del Ministerio de Defensa Nacional encontraron cinco libros y dos carpetas que registran órdenes del Servicio de Información y Defensa (SID) y del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) de la dictadura militar en dependencias del Grupo de Artillería 5 de Montevideo, informó el diario El País en su edición dominical.

Los archivos militares están vinculados a actividades de inteligencia y operativos militares anteriores y posteriores al golpe de estado, indica el matutino en base a fuentes del gobierno nacional. En concreto, dentro de estos archivos hay -entre otras cosas- órdenes, informes de inteligencia y documentos de investigación de personas.

El ministro de Defensa, Javier García, dijo al diario que no iba a hacer comentarios de los documentos encontrados dado el tema "tan sensible" y por "respeto institucional" ya que se entiende que no corresponde dar datos hasta que los organismos competentes tengan la información. En ese sentido, El País informó que Defensa "digitalizará los documentos" y será enviados este lunes al fiscal de Corte y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh)

Por su parte, el presidente de la Inddhh, Wilder Tyler, dijo a Montevideo Portal que la única información que tiene es la versión de prensa y que aguardarán a que la cartera haga llegar el documento para analizarlo.

García recalcó que ambas organizaciones (Fiscalía y Inddhh) podrán juzgar la relevancia de los documentos encontrados para vincular nombres, operativos o investigaciones y así proceder de la manera que entiendan correspondiente.