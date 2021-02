Defensa de policías agredidos en Rocha espera tres imputaciones para los agresores

Policiales

Este martes sobre las 14 horas se llevará a cabo la audiencia de formalización de las cuatro personas que se entregaron el pasado domingo tras la agresión a tres policías en la noche del sábado en el balneario Antoniópolis del departamento de Rocha.

En la mañana de esta jornada el abogado del Sindicato Policial fue entrevistado en el programa Justos y Pecadores de Radio Uruguay donde aseguró que espera que los autores de la agresión sean imputados por varios delitos.

"Por lo menos tres: atentado, lesiones y, eventualmente, desacato, y quizás alguno más, pero por lo menos atentado y lesiones ni hablar, que es lo más grave. Seguramente no sea la misma responsabilidad para todos y está bien, pero de todas maneras me parece que deberíamos reflexionar en que no siempre tenemos los episodios filmados y a veces tenemos que construir sin video y no podemos andar presumiendo la responsabilidad del policía", aseguró el abogado.

Consultado sobre qué podrá pasar luego de la audiencia, el abogado explicó que puede haber diferentes resoluciones ya que la Fiscalía puede acordar en un proceso abreviado con los imputados y cumplir condena o que haya formalizaciones y se discutan las medidas preventivas hasta esperar al juicio.

"Básicamente hoy pueden ocurrir varias cosas. Puede ocurrir que la Fiscalía llegue a algún tipo de acuerdo con los imputados y que haya un proceso abreviando donde pasarían a cumplir condena; puede que haya una formalización y se discuta medidas cautelares. En este caso, teniendo en cuenta que estuvieron fugados todo el domingo, todo hace pensar que no se presentarán en el juicio el día de mañana, por lo cual sería razonable la prisión preventiva para asegurar su presencia en juicio", opinó.

En cuanto a los hechos, Ojeda mencionó que la cronología "explica muchas cosas" porque el episodio se generó por un hecho menor lo que para el abogado lo hace un caso "bastante increíble". Ojeda explicó que se estaba haciendo un patrullaje de rutina y que en un momento determinado los funcionarios decidieron hacer un control de identidad a una persona y este no cumple con ello y se desacata.

"Es ahí que lo detienen los tres policías porque cuanto más policías son menos dañinas es la detención. Ahí es que, cuando están en plena detención, aparecen personas que no estaban en la escena y de hecho la mayoría no se ve. Lo que se ve es el último ingreso de quien viene con la patada en el video. Fíjense que él (el de la patada) sale dentro de una casa, no es que está parado al costado y que los Policías lo habían visto y tenían prevista la escena. Todo lo que pasa después de la detención es todo sorpresivo, entonces por esa razón es que los policías se ven abrumados por la situación y quedan en esa trifulca en el piso", dijo.

Consultado sobre por qué los policías no reaccionaron y utilizaron su arma, el abogado contestó: "Yo con franqueza te digo que hoy, con el diario del lunes, si bien entiendo que estaba justificado (el uso del arma), me alegro que no la hayan sacado porque quizás estuviésemos lamentando un mal mucho mayor. Obviamente a nadie se le puede pedir que tolere que le pateen la cabeza hasta que tengan ganas, evidentemente el uso de armas de fuego está reglado en el procedimiento policial y es de último recurso, es decir, solo permitido para salvaguardar su vida o la de terceros. El policía actúa en cumplimiento de la ley, quiere decir que tiene algunas responsabilidades que todos los ciudadanos comunes no tenemos, por ejemplo, el uso de la fuerza racional, progresivo y que el arma de fuego es el último recurso y tiene otros medios menos lesivos para generar el resultado".

Y finalmente, agregó: "Seguramente en este caso no hubiese otra forma de repeler la agresión que no fuese con el arma de fuego. Ahora bien, no es una obligación usarla, los policías fue priorizar que no hubiese un daño mayor. Entonces, si lo del sábado no hubiese estado filmado y hubiese ocurrido un disparo de arma de fuego y hubiese un chiquilín baleado o muerto ¿qué estaríamos discutiendo hoy? Seguramente no estaríamos diciendo lo mismo, estaríamos hablando de la responsabilidad del policía y sería juzgado el policía por homicidio o lesiones graves".