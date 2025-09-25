Defensa de la Competencia rechazó pedido de Minerva para la compra de tres frigoríficos

Economía

La Comisión de Promoción de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas volvió a denegar la solicitud de Minerva Foods para comprar tres frigoríficos Mafrig en Uruguay —Inaler, La Caballada y Colonia—, informó Blasina y Asociados.

La resolución de la comisión del MEF indica que denegará la propuesta subsidiaria para la venta de San José a un tercero dentro del plazo máximo de 24 meses desde el cierre de la operación. Además, no se expedirá “respecto a las visiones discordante entre Minerva y Mafrig relativas a elementos esenciales del contrato, las que deben ser dirimidas en los ámbitos competentes”.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, había anunciado que respaldará la postura que tome la Comisión de Promoción de Defensa de la Competencia de la cartera.

En febrero de este año, la compañía multinacional informó sobre la presentación formal de una solicitud a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia para adquirir en su totalidad tres plantas pertenecientes a la empresa Marfrig Global Foods.

El nuevo pedido se dio después de que el MEF también rechazara la compra. En aquel entonces, la empresa de origen brasileño informó que intentará concretar la adquisición mediante la compra efectiva de dos de las plantas —una en San José y otra en Salto— y la “reventa inmediata” de la que se encuentra ubicada en Colonia.

La empresa dijo que tiene “intereses en el segmento agroalimentario, especialmente en el negocio ganadero”. “La adquisición de Establecimientos Colonia S. A. marcaría la primera inversión del Grupo Allana en Uruguay”, dijo en un comunicado.