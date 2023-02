Defensa de Leal presenta escrito para saber qué “hechos de apariencia delictiva” cometió

Judiciales

El abogado del exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior Gustavo Leal, Diego Camaño, informó este miércoles que comparecerá ante la Fiscalía General de la Nación para presentar un escrito solicitándole a la fiscal del caso Gabriela Fossati que informe “cuáles son los hechos de apariencia delictiva” que motivaron el cambio en la calidad de su defendido y por qué razón actuó la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior en un caso que involucró a dos civiles, cuando su competencia es investigar a efectivos policiales.

“Quisiera hacer dos aclaraciones previas. Circuló de que en esa comparecencia habría entregado una grabación y la verdad que eso no es cierto, se puede corroborar con la propia fiscal, esa grabación Leal no la grabó, tampoco entregó ninguna grabación porque no la hay. Por otro lado, habían dicho que se había ido por la puerta de atrás. Ni la Fiscalía tiene puerta de atrás y tampoco se fue por una puerta distinta a la que entró, salió por la misma puerta con el cambio que mencionabas al principio”, aseguró Camaño en declaraciones a Informativo Sarandí de radio Sarandí.

Camaño expresó que cuando un fiscal decide cambiarle la categoría a una persona que comparece inicialmente como testigo “tiene la obligación” de informarle cuáles son los hechos de apariencia delictiva, algo que no hizo Fossati, según dijo. Asimismo, cuestionó la investigación a dos personas y aseguró que eso está fuera de las competencias de los fiscales en Uruguay, además de reconocer que la conversación fue del lado brasileño.

“Es obligación de la Justicia penal explicar en qué calidad va una persona. Hay muchas viejas prácticas anteriores a la reforma del Código del Proceso Penal, que quizás se siguen arrastrando. Esa es una. Pero cuando un fiscal cita a una persona le tiene que informar si lo cita como testigo y si es como imputado es otra, y que eso que sigue pasando es una vieja práctica que se cuela dentro del nuevo proceso penal”, aseguró.

Luego, el abogado defensor de Leal reconoció que la propia Fossati le dijo al exjerarca en la breve audiencia que lo citaba por la conversación que tuvo con el padre del excustodio del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, y que en caso de que la citación fuera por otro tema se lo tendría que haber dicho.

“El día antes a la comparecencia, la fiscal obtuvo una condena contra Astesiano y nunca dijo que le habían obstaculizado su investigación. Otras investigaciones que están en marcha, como es el caso de [Jorge] Berriel, tampoco dijo que le habían obstaculizado nada. Esto de la obstaculización no sé por qué aparece ahora, pero anteriormente nunca planteó eso. Uno puede especular mucha cosa, pero no puede comparecer ante la Justicia en base a especulaciones. Cuando un fiscal cita a alguien, el ciudadano tiene el derecho a saber cuáles son los delitos que se le acusan”, indicó.

Finalmente, Camaño reconoció que Leal afirmó que la conversación existió, que el propio padre de Astesiano lo habló públicamente y que, evidentemente, hubo algo que motivó a que la fiscal cambiara su calidad jurídica. Sin embargo, eso mismo es lo que intenta saber el profesional del derecho.

“Los fiscales no pueden investigar cualquier cosa, solo pueden investigar aquellos hechos con apariencia delictiva, no puede investigar el pensamiento de las personas ni que las personas hablen, salvo que en lo que hablan haya otros hechos que indican una posible apariencia delictiva, ese es otro tema. Eso es lo que tiene que establecer la Fiscalía ahora y una vez que lo establezca, veremos”, sostuvo.

“Asuntos internos es una dependencia que orgánicamente está colgada directamente del ministro del Interior, no forma parte de la Policía Nacional, pero además Asuntos Internos investiga a policías, es la unidad dentro del ministerio que investiga a policías. Entonces, a mí no me queda claro que esta dirección con estas características y estas competencias establecidas en la ley investigue a Astesiano que es un civil. No entiendo cómo Asuntos Internos hizo, si es que cruzó la frontera, si llamó por teléfono al padre, porque estamos hablando del lado brasilero”, opinó.

Desde Fiscalía dijeron a Montevideo Portal que este miércoles vence el plazo para que Gustavo Leal designe un abogado defensor y que eso implica que el profesional asuma la defensa presencialmente en la Fiscalía (se estima que allí entregue el escrito). Desde el Ministerio Público aclararon que este acto administrativo no implica que el exjerarca declare ante la Fiscalía, sino que es una etapa para que el abogado se interiorice de la carpeta investigativa.