Defensa de Astesiano pidió el cambio de la unidad de reclusión y habló de “redimir pena”

Judiciales

Tal como informáramos este miércoles, el caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano continuará investigándose, sin embargo, con el acuerdo en el juicio abreviado y la condena a cuatro años y medio de prisión por cuatro delitos parece dar un primer punto parcial (aunque es parcial) al asunto.

En la audiencia del miércoles, el abogado Marcos Prieto, defensor de Astesiano, solicitó al juez de la causa un cambio en el centro de reclusión en el que está el excustodio actualmente. En concreto, Astesiano está en la Unidad Nº1, también conocida como Punta de Rieles, no obstante su abogado defensor dijo que se evaluaron unidades que tengan más facilidad para poder “redimir pena”.

En ese sentido, Prieto aseguró a radio Sarandí que se le sugirió al magistrado la posibilidad de que sea derivado a la Unidad Nº6, una cárcel que, a entender de Prieto, tiene emprendimientos productivos en los cuales los privados de libertad pueden desarrollarse de cara a redimir la pena”.

“Le pedimos al juez la posibilidad de sugerirlo al Instituto Nacional de Rehabilitación [INR]. No es resorte exclusivo del juez, y se lo planteamos al juez como una sugerencia del INR si así lo considera”, aseguró, y explicó que la Unidad 6 es conocida como “Punta de Rieles viejo”.

En otros temas, Prieto contó el contexto de la carta de Astesiano que se dio a conocer luego del acuerdo. En este sentido, afirmó que es una carta “personal” del excustodio y que no tiene que ver particularmente con lo jurídico porque en ese plano se aceptaron los delitos que se le acusaban.

“Es una carta hecha desde su sentir, no era para toda la ciudadanía, la compartí porque me parecía que era una carta para la familia y la compartí porque ahí refleja una pregunta que me han hecho a lo largo del tiempo de cómo se siente, cómo está o si se mostraba arrepentido. Entonces, me pareció que compartirla es lo más correcto”, indicó, y agregó que en realidad Astesiano no está negando los delitos por los que fue condenado, pero sí tiene que ver con que no efectivizó ninguna acción para el grupo, en referencia a los pasaportes.

“Eso no es una carta jurídica, es una carta de él en el que quiere transmitir lo que pasó y creo que se refleja. Si el acuerdo dice que no se realizó ninguna gestión para el grupo es entendible que diga no pasaportes rusos, no partidas. Eso no refleja una negación de lo que se acuerda jurídicamente, esto refleja un sentir de una persona que está hace un montón de meses una etapa investigativa en reclusión que podría haber esperado en su domicilio”, sostuvo.

Consultado sobre los dichos que surgieron de que era un “mitómano”, Prieto respondió: “Si hablamos de esa patología le puedo decir que toda persona tenga el trabajo que tenga, cuando hablamos o aseveramos hechos que podamos hacer, nos estamos comprometiendo y tenemos atrás siempre la posibilidad de hacer un ilícito. Nadie en su accionar supone que vamos a ser objeto de una investigación y lo que tenemos en una foto de nuestra vida se va a exponer al público. Desde ese punto de vista, muchos hechos que él dijo o que creía poder cumplir, se reflejan hoy que es mitómano. Hay que ver la situación de cada persona y el hecho en que se producen esos hechos”.

“Por ejemplo, si él en el caso puntual de chats que tuvo con la empresa de Estados Unidos contesta ‘bien, tranqui’ o ‘bien, lujo’, ¿él es responsable de lo que se le propone? ¿Él fue responsable que otra persona tuvo la idea de espiar a dos senadores? Me parece que no es responsable. Si hay una patología médica porque dijo ‘dejame ver’, eso lo tienen los médicos. Desde el punto de vista penal, que es lo que a mí me interesa y es por lo que ustedes me llaman, es que la persona se compromete en este caso no es un juicio jurídico porque no hay un delito imputado por esto, sino un juicio mediático. Se compromete y pareciera que hizo un espionaje en democracia, es porque no dice que no. Y ahí es cuando digo que pasó por lo pasó o está cumpliendo lo que está cumpliendo por no haber dicho que no”, expresó.

“Yo no puedo creer que desde el punto de vista jurídico que se le impute por un delito en el que dice en cuatro chats ‘bien, tranqui’, ‘bien, lujo’ y ya se comprobó el tema del dinero que no hay ningún pago. ¿Por qué le prestó? Bueno, será suspicacia de la gente, pero acá no hay pruebas de un delito”, concluyó.