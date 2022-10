Defensa de Astesiano define si propone juicio abreviado a la Fiscalía: “Es una intención”

Judiciales

Montevideo Portal

El abogado defensor de Alejandro Astesiano, Marcos Prieto, se reunirá en las próximas horas con el excustodio presidencial para definir si avanza en una estrategia que tiene en mente en el proceso judicial, que tiene que ver con generar un acuerdo abreviado con la fiscal del caso Gabriela Fossati, informó La Diaria y confirmó Montevideo Portal.

En diálogo con este medio, Prieto aseguró que la intención de acordar “no es para ponerle punto final” al proceso, sino que, por el contrario, es para “arrancar a hablar”.

“Es una intención que yo estoy manejando como defensa, que ahora estoy yendo a la Cárcel de Florida para hablar con él [Astesiano] y ahí te digo si es solamente una intención de esta defensa [mía] o es una intención de ambos. Es una intención, porque a medida que va pasando el tiempo, si yo estoy defendiendo, se diluye la posibilidad de que yo le aporte a Fiscalía y evite trabajo”, indicó, aclarando que la intención de acordar es para que Astesiano aporte en la causa.

Consultado sobre si Astesiano tenía intención de colaborar en la causa, Prieto respondió que “siempre se manejó la posibilidad de generar un acuerdo” con Fiscalía porque es una herramienta que tiene elementos positivos y negativos: “Es una especie de contrato, un acuerdo de partes, le tiene que servir a ambos”, señaló.

En este sentido, sobre cómo está personalmente Astesiano, contó que está como cualquier ciudadano a la espera de una resolución, imputado por tres delitos (suposición de Estado Civil en calidad de coautor en reiteración real, asociación para delinquir y tráfico de influencias).

“A la espera de este proceso nadie está esperando feliz y contento, creo que todo ciudadano que está imputado por tres delitos se puede decir que está queriendo terminar esto. O por la vía del acuerdo, por la vía del juicio. Es sabido que en el derecho penal la espera es pesada, es histórico, a veces queremos que el juicio sea ya y no estar en la espera de qué es lo que va a pasar”, comentó Prieto.

Finalmente, sostuvo que la decisión de acordar o no con el Ministerio Público dependerá exclusivamente de Astesiano porque en el proceso abreviado se aceptan muchas cosas que están implícitas.

“He tenido clientes que no van a aceptar y están pagando con cinco años de prisión cuando podrían haber estado por cuarto y no quieren acordar por no aceptar algunos delitos. Yo no sé si realmente usaremos esta herramienta, para mí como defensa es recontra válida y si fuera alguien de confianza le diría que acuerde, pero no sé si está dispuesto a eso hoy”, concluyó.

Montevideo Portal