Defecto en colocación de los pernos llevó al colapso del metro de México, dice la Fiscalía

Una indagatoria de las autoridades de la ciudad respalda los hallazgos centrales de una investigación del New York Times.

Por The New York Times

Por The New York Times | Oscar Lopez

Una indagatoria de las autoridades de la ciudad respalda los hallazgos centrales de una investigación del New York Times, que había descubierto una serie de fallas fatales de construcción.

CIUDAD DE MÉXICO— Pernos mal colocados, fallos evidentes de diseño y soldaduras deficientes ocasionaron un colapso en el sistema de metro de la capital la primavera pasada, un incidente que dejó a 26 personas fallecidas y decenas más lesionadas, informó el jueves la fiscalía general de la Ciudad de México al difundir los resultados de una investigación de más de un mes.

Los hallazgos, que se dieron a conocer durante una conferencia de prensa, coinciden con varias de las conclusiones de una investigación de The New York Times, que encontró que la mala instalación de los pernos metálicos fue crucial para el colapso mortal del 3 de mayo.

Los pernos metálicos eran clave para toda la construcción y creaban una unidad conjunta entre las trabes de acero y las losas de hormigón. Al fallar los pernos, toda la estructura quedó mortalmente debilitada, lo que al final llevó al colapso.

Los pernos “que unen la losa de concreto con las vigas metálicas fueron mal colocadas”, dijo Ulises Lara López, vocero de la fiscalía. “Se encontró que en los tramos en donde se desprendieron las losas de concreto de las vigas la totalidad de los pernos fue instalada deficientemente con patrones irregulares”.

Una falla tan fundamental, indicó Lara, no podía haberse identificado a través de una inspección rutinaria ni evitado con mantenimiento regular.

Al difundir los hallazgos de su investigación el jueves, la fiscala Ernestina Godoy Ramos describió el reporte como una “investigación profunda, seria, científica, llevada a cabo por expertos”.

Un informe independiente emitido previamente este año a cargo de la firma noruega de administración de riesgos DNV también identificó errores graves de construcción, entre ellos la instalación y soldado de los pernos. El gobierno de la Ciudad de México había contratado a DNV para analizar las causas del colapso.

El colapso del metro ha desencadenado olas políticas que han implicado a algunas de las personas más poderosas de México, incluido el canciller Marcelo Ebrard, quien era alcalde de la Ciudad de México cuando se construyó la línea.

Se espera que tanto Ebrard como la actual jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, busquen la presidencia en la elección de 2024.

El tramo del metro que colapsó fue construido por Grupo Carso, un vasto conglomerado propiedad de uno de los hombres más ricos y poderosos de México, Carlos Slim, un aliado cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador. (Slim también fue alguna vez accionista de The New York Times Company).

Godoy dijo que su oficina iniciaría un proceso penal contra las personas consideradas responsables del colapso, aunque no identificó a ninguna de ellas.“Así como nuestro mandato es la justicia, nuestra prioridad han sido y seguirán siendo las víctimas,” dijo.