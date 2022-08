Declaran este miércoles el chofer y la policía que bajaron a un joven de bus en San José

Policiales

Está prevista paras las 13.00 horas de este miércoles la comparecencia en Fiscalía de la ciudad de Libertad de los implicados en el incidente ocurrido el sábado a bordo de un bus de la compañía maragata Cotmi.

Se trata del chofer de la unidad y de la agente de policía que viajaba en la unidad. Tal como se aprecia en las imágenes registradas, entre ambos bajaron del coche a un joven que estaba visiblemente alterado.

Gravísimo hecho en un Cotmi, una persona que sufre una crisis es tirado como si nada en el medio de la nada por una funcionaria policial y el guarda. Indignante, inhumano, omisión de asistencia.. estos son los protocolos que se manejan? pic.twitter.com/44PPNgGc7f — Lucía Melone (@Lu_Melone28) July 31, 2022

Hugo Pereira, fiscal del caso, dijo que ambos concurrirán en calidad de indagados por la presunta comisión de un delito, por lo que lo harán con asistencia letradas para darle las garantías del caso.

En próximos días también está previsto que comparezca el guarda del ómnibus y la conductora del auto que, horas más tarde, atropelló al joven en el Km. 79 de la ruta 1, según informa el medio local San José Ahora.

El funcionario explicó que el video difundido en redes forma parte de la carpeta de investigación, pero aclaró que por sí solo no permite imputar conductas a los protagonistas.

“No representa el 100 por ciento de lo que sucedió y es ahí donde el fiscal que tiene trabajar para intentar recrear todo lo que ocurrió, desde que la persona se sube al ómnibus hasta que es bajada y atropellada, que fue cuatro horas después”, dijo en declaraciones recogidas por el citado medio

En cuanto a la resolución de la Jefatura de Policía de San José, que determinó que la funcionaria policial actuó ajustada a derecho, Pereira dijo que, de momento, no forma pare de la mencionada carpeta. Sin embargo, no descartó que pudiera incorporarse luego. “Podría ser un elemento más a analizar. De todas formas, la policía sigue siendo investigada y eso no obsta que pueda ser pasible de alguna conducta delictiva”, apuntó



“La investigación recién está comenzando”, enfatizó Pereira, quien añadió que las conclusiones sobre el caso podrían tardar.



En cuanto al pasajero, Pereira confirmó que se le realizará una pericia psiquiátrica y que se evaluará interrogarlo en función de lo que arrojen esa y otras pericias y de cuál sea su evolución.

El joven se encuentra actualmente internado en el Hospital de Las Piedras, donde convalece de las lesiones sufridas al ser atropellado.