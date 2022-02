Declara ante la Fiscalía el joven de 18 años, víctima de una golpiza en Punta del Este

Judiciales

La fiscal letrada de Maldonado de 2° Turno, Ana Rosés, resolvió que la víctima de una golpiza en el barrio Pinares de Punta del Este concurra este martes a declarar en la Fiscalía para continuar con la investigación del caso, que ya tiene cuatro personas emplazadas como presuntos autores de estas agresiones.

Asimismo, fuentes de la Fiscalía señalaron que este miércoles concurrirán los presuntos autores de los golpes al joven de 18 años, que resultó con varias lesiones, según contó el padre en una carta. Luego de tomar la denuncia realizada por la familia del joven, la fiscal Rosés solicitó las filmaciones de las cámaras que hay en la zona y se estudiará el análisis forense efectuado a la víctima después de las agresiones sufridas, que fueron asumidas por los indagados.

El caso

Pablo Romero -el padre del joven- relató y denunció en la misiva que publicó para la opinión pública que su hijo fue golpeado y atropellado por varios hombres en Punta del Este, que además son vecinos de la casa que está alquilando con su familia.

Romero contó que su hijo salió a dar una vuelta a la manzana sobre las 20:30 horas con una gorra de visera, un buzo, pantalón recortado y auriculares inalámbricos. Dijo que, a pocos metros de atravesar el portón de la casa, recibió una patada en la espalda con el objetivo de tirarlo, pero no pudieron. Trastabilló y al darse vuelta vio al agresor, que venía acompañado de otros sujetos que venían corriendo con cachiporras en sus manos.

“Mi hijo les dice que vive ahí y estos les dicen que no mienta y que le van a pegar un tiro y se abalanzan para agredirlo. Instintivamente, mi hijo sale corriendo hacia la esquina de abajo (Polux esquina Camino a la Laguna), donde hay una rotonda (y un club grande llamado Laguna Club). Cuando llega a la rotonda es interceptado por un otro sujeto, quien había dado la vuelta a la manzana en su cuatriciclo para encerrar a mi hijo y no dejarle moverse de esa calle corta. Este sujeto (cuyo nombre ya está en poder de la policía) atropella a mi hijo con su cuatriciclo. Lo levantan en su peso y mi hijo cae arriba del cuatriciclo, cayendo luego hacia un costado”, narró Romero, entre otros detalles.

En tanto, este lunes uno de los acusados de la agresión confirmó a Subrayado que los hechos existieron y dijo que le pidió disculpas tanto al joven como a su padre.

“Yo estoy en la puerta con unos amigos, sale un chico y empieza a caminar. Le gritamos ‘ey, ey, flaco’ y empieza a correr. Todo eso, lo salimos a correr. En la esquina todos los vecinos salieron: ‘un chorro, un chorro’. Él seguía corriendo. Hace dos semanas nos entraron por el costado de la casa en el fondo, nos rompieron un vidrio y por eso pusimos cámaras en la casa. Pensamos que nos estaba robando”, se defendió.

Y puntualizó: “Subo a la vereda con el cuatriciclo y lo empujo. Pero no lo atropelle. Si lo hubiera atropellado lo hubiera lastimado y el chiquilín no tenía nada. Éramos cuatro personas, cuatro hombres. ¿Queríamos pegarle o hacerle algo? Lo cagábamos a trompadas. Nadie le hizo nada. Le dijimos: ‘¿Sos vecino?’. Bueno, vamos a corroborar. Fue una confusión, lo digo ante las cámaras, no tengo nada que esconder. Somos personas de bien”.

