Decenas de demandas contra empresa constructora y propietarios de barrios privados

Sobre mediados de noviembre, la Justicia informó a Balsa y Asociados sobre la existencia de una serie de demandas laborales en su contra, así como también la notificación de nuevos juicios laborales.

El caso se remonta al año pasado, cuando la compañía —dirigida por Juan Balsa y propietaria de varios barrios privados en el área metropolitana— se declaró en concurso de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a los diferentes gastos. Las demandas están dirigidas tanto a los empresarios como a los propietarios.

En las acciones laborales, los trabajadores firmantes declaran haber trabajado para Balsa en calidad de constructores y obreros en la construcción de los barrios La Juana (Chamery SA), Carlota (Danilum SA), Pilar de los Horneros (Desarrollo Verde SAS), así como en edificios pertenecientes a colegios de la zona cuya construcción estaba a cargo de Balsa y Asociados.

De acuerdo con la demanda, las empresas mencionadas “comparten representantes y accionistas, a saber: Juan Balsa representa a Balsa y Asociados y representa y es accionista de Desarrollo Verde SAS; a su vez, también representa y es accionista de Chamery SA”.

Con respecto a los hechos, los demandantes aseguran que sus empleadores incurrieron en diversos incumplimientos y detallan que no se pagaron descansos trabajados, viáticos ni horas extras.

“Inclusive, falta de pago del último salario, así como la indemnización por despido y demás rubros de egresos, todos los cuales aún siguen impagos”, añade el documento al que tuvo acceso Montevideo Portal.

Las obras en las que se desempeñaron los demandantes fueron en los barrios privados La Juana, La Carlota 1 y 2, Colinas de Carrasco y Pilar de los Horneros. A su vez, trabajaron en edificios de los centros educativos North School e Ivy Thomas School.

La demanda detalla, además, las tareas realizadas por las decenas de trabajadores. En el caso de La Juana, se construyó “un gran complejo de viviendas” que implicó la realización de “grandes excavaciones, emparejamiento de terreno, construcción de caminos, incluso trabajo de alto riesgo en virtud de encontrarse expuestos a laborar bajo cables de alta tensión”.

En los complejos Carlota 1 y 2 “se realizó una excavación de platea” y se efectuó “relleno de un extenso terreno y trabajos en la zona de lagos”. En los colegios, se montó la estructura y se construyó el edificio, así como una oficina adicional en el mall.

También se construyó “una gran entrada de acceso al predio, desarrollando una enorme explanada para estacionamiento y una calle principal de acceso”.

