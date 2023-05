DeSantis entró en la carrera presidencial en EE.UU. con problemas técnicos de Twitter

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó este miércoles su postulación para la investidura republicana de cara a las presidenciales de Estados Unidos de 2024, al tiempo que prometió “liderar” el “gran regreso estadounidense”.

DeSantis, de 44 años, formalizó la candidatura en un documento entregado a la comisión electoral federal horas antes del lanzamiento mediático de su campaña a través de una charla con Elon Musk, vía Twitter, que estaba prevista a la hora 18 de Washington. Sin embargo, en medio de problemas técnicos, el republicano publicó un video en la misma plataforma, donde formalizó su anuncio.

“Soy Ron DeSantis y me presento a presidente para liderar nuestro gran regreso estadounidense”, dice en la grabación.

Más de 400.000 personas intentaban escuchar la conversación en vivo en Twitter, y el audio del sistema colapsó repetidamente antes de que DeSantis saliera en vivo. “Tenemos un gran número de personas conectadas, por lo que los servidores están algo saturados”, se escuchó decir a Musk.

@GovRonDeSantis announced he’s running for president on Twitter. This was by far the biggest room ever held on social media. Twitter performed great after some initial scaling challenges. Thanks Twitter Team for adapting so quickly to make history!https://t.co/mTJ2INQ1Y7