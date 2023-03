De “trabajador incansable” a “no sorprende”: políticos responden a denuncia contra Penadés

Política

La denuncia de la militante del Partido Nacional Romina Celeste contra el senador de la misma fuerza política Gustavo Penadés por abuso sexual se convirtió en tendencia en las redes sociales y varios usuarios comentaron la noticia.

Sin embargo, tres comentarios no pasaron desapercibidos ni por el cargo que representan ni por los comentarios realizados. Uno de los pocos mensajes de apoyo que tuvo el legislador fue de Graciela Guido, miembro del Directorio del Partido Nacional, integrante del grupo de Mujeres Nacionalistas y fundadora de la Red de Mujeres Políticas del centro Josefa Oribe.

La política, en primer lugar, “lamentó” las declaraciones de la militante blanca porque trabajó al lado de Penadés por 30 años y lo calificó como un “trabajador incansable”, “solidario”. Además, lamentó que a los 13 años alguien “esté en el Parque Batlle ejerciendo la prostitución”

“Que fácil es ensuciar a la gente”, concluyó.

Otros de los que se refirió al tema fue Nicolás Lasa, edil del Frente Amplio en el departamento de Montevideo y presidente de la Junta Departamental de Montevideo. Lasa aseguró que “no le sorprende la denuncia” de Romina Celeste, de hecho, opinó que se atreve a decir que a nadie de su generación lo puede sorprender.

“Socializamos en boliches gays con pibes que nombraban a este político como un sugar daddy, incluso antes de que existiera esta denominación”, expresó el presidente de la Junta de Montevideo.

Finalmente, acotó: “Coincidencias. Y víctimas…”.

Por último, quien se expresó sobre el hecho en general fue Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista, quien consideró que es “bastante preocupante” que una mujer trans denuncie que fue explotada sexualmente cuando tenía 13 años y que desaparezca su perfil, así como que no haya noticias en los grandes medios y no sepamos cómo está, si está acompañada, asistida por profesionales.

“Me parece muy importante que las mujeres del oficialismo puedan decirnos que están en contacto con ella y la están protegiendo”, escribió, y agregó que en el caso de la menor que denunció haber sido violada en una fiesta del Partido Nacional (investigación archivada por la Fiscalía) “nunca más se supo nada”, mientras el presidente Luis Lacalle Pou “se informaba”.

“Es realmente grave que las denuncias de violencia de género en el Partido Nacional solo se silencien. ¿Qué hacen para que suceda esto? no es una tontería es demasiado grave”, concluyó.

Desde la coalición de izquierda también se expresó la diputada Betiana Díaz Rey, quien aseguró que no conoce a Romina Celeste y que ha ignorado algunos de los tuits en la que la insultó, pero reconoció que tiene empatía y trata de ser consecuente porque le asquean los discursos de odio contra personas trans y homosexuales. “El centro está en la explotación de menores y su consumo”, relató.

“Una mujer trans de un barrio periférico de Montevideo que denuncia una situación de abuso y explotación siendo menor de edad no debería ser objeto de chiste jamás. Me da vergüenza de ajenos y propios. La utilización de su relato para rédito político me parece lamentable”, escribió.

Además, pidió que si son de señalar, “no naturalicen situaciones donde hay personas menores o mucho menores” e indígnense con los compañeros o correligionarios que les caen a una reunión con una pareja menor de edad o 20-30 años menor. “Esa doble vara de la conveniencia da vergüenza”, consideró.

“La inequidad cuando hablamos de personas adultas y menores es inmensa. Ojalá que esto que hoy se pone en tendencia porque es una denuncia dentro del sistema político, sea o no verdad, nos ayuden reflexionar y cuestionar todo lo que hemos naturalizado como sociedad”, concluyó.

