De todo un poco: qué días volverán las lluvias esta semana y cuándo habrá 28 °C

La semana comenzó con el cielo despejado y con temperatura agradable, pero de acuerdo a lo indicado por el meteorólogo Guillermo Ramis se esperan desmejoras para los próximos días.



“El miércoles tenemos lluvia y pasa un frente frío.”, dijo Ramis en Informativo Sarandí. Esa jornada tendrá temperaturas mínimas de 17° y máximas esperadas de 23 °C.

Las precipitaciones también están previstas para el sábado de noche y el domingo de mañana, lo que incluirá en la madrugada del domingo el pasaje de un frente frío.

Este lunes será una jornada soleada, con temperaturas máximas que podrán alcanzar los 24 °C.

En tanto, el martes se esperan 14 °C de mínima y 28 °C de máxima, en una jornada algo nubosa.

