Judiciales

De “soy mecánico” a uniformes militares: qué se sabe de 15 detenidos vinculados a Marset

Montevideo Portal

La Justicia boliviana dispuso 180 días de prisión preventiva para 15 personas acusadas de integrar el cuerpo de seguridad del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Una jueza ordenó que los detenidos sean trasladados a distintos centros penitenciarios en Cochabamba, Potosí, Oruro, La Paz y Santa Cruz.

Según la Fiscalía, los sospechosos fueron detenidos en dos operativos ejecutados en la zona norte de Santa Cruz, cuando custodiaban inmuebles presuntamente vinculadas a la estructura criminal de Marset.

El Ministerio Público imputó a los acusados por tráfico ilícito de armas de fuego, tenencia y porte ilegal, organización criminal, asociación delictiva y atentado en grado de tentativa.

Durante los operativos, la Policía incautó armas de grueso calibre y mochilas.

En las mochilas, que fueron presentadas como prueba por la Fiscalía en el marco del proceso judicial, había uniformes militares usados y que coincidían con los talles de ropa de los detenidos. Además, según informó el medio boliviano El Deber, se encontraron municiones de alto calibre de uso militar y policial, así como fusiles, pistolas.

Desde Fiscalía advierten que al menos parte de los detenidos eran exmilitares que estaban encargados de la seguridad de la organización militar.

En tanto, en la instancia de declaración, uno de los detenidos alegó entre lágrimas que él era mecánico y que había sido contratado para un trabajo puntual. “Soy mecánico, no tengo nada que ver en este caso, solo hice un trabajo”, dijo, según El Deber.

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