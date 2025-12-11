De sobrepique: Orsi dio el puntapié inicial de un encuentro de rugby entre reclusos

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó en la mañana de este jueves del Encuentro Metropolitano Intercarcelario de Rugby, una iniciativa considerada “histórica” debido a que se dieron partidos entre reclusos por primera vez fuera de las cárceles.

El evento se dio en el Estadio Charrúa, lugar en donde hace de local la selección uruguaya de rugby, y contó con la presencia de privados de libertad de los penales de Punta de Rieles y Santiago Vázquez, así como figuras del ambiente rugbistico como Gustavo Zerbino, sobreviviente de la Tragedia de Los Andes.

Orsi fue el encargado de dar el puntapié inicial del evento, imitando una patada de apertura de un partido, impactando la pelota de sobrepique. Una vez finalizados los encuentros, se dirigió a los reclusos mediante un discurso.

“Lo primero es agradecer; hay que ser agradecido en la vida, con toda esta gente que hace años que viene intentando y poniendo energía, tiempo y ganas a una propuesta de solución que ya es una realidad”, aseguró el mandatario.

“Verlos a ustedes jugar hoy acá es la demostración cabal de que se puede. Viendo cómo jugaban ustedes y cómo me explicaban los principios del deporte, entendí las virtudes que tiene el rugby, que tiene que ver con el respeto que se visualiza en la cancha”, agregó.

Orsi dio el discurso junto a Ana Juanche, directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). “Junto con Ana tenemos la esperanza y el optimismo de que se puede laburar bien y que muchos uruguayos pueden encontrar el camino, que muchas veces se nos cierra. Gracias a ustedes por confiar en las autoridades y gracias a quienes organizan esto por entender que se puede hacer algo más por nuestra gente”, finalizó.

