De raza: la policía que fue viral en partido de Uruguay es hija de un connotado exjerarca

Silvia Nadal es uruguaya, pero desde hace 28 años reside en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como auxiliar de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, y fue parte del dispositivo de seguridad en el partido disputado el lunes entre Uruguay y Arabia Saudita.

La agente se convirtió en un éxito viral gracias a un video divulgado por la FIFA.

Cuando comenzó a sonar por los parlantes del estadio “Cielo de un solo color”, el emblemático tema de No Te Va Gustar, contener la emoción se volvió imposible. Con la mirada fija en el público, la trabajadora fue grabada cantando la canción con una devoción que delataba su origen a miles de kilómetros de distancia.



El momento más tierno de la jornada ocurrió cuando un hincha desde la tribuna estiró el brazo para obsequiarle un pin con el escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Manteniendo la compostura de su puesto, se acercó a la tribuna y recibió el pequeño objeto metálico. En un gesto espontáneo de puro amor al “paisito”, le dio un beso antes de guardarlo.

Estirpe policial

Silvia lleva la labor policial en la sangre.

Según informó el comunicador mercedario Eduardo Corrales, la uniformada es hija de Washington Curbelo, oficial policial que entre 2011 y 2015 fue Jefe de Policía en el departamento de Soriano.

En 2020 fue escogido para el cargo de director de la Escuela Nacional de Policía, cuando el ministro del Interior era Jorge Larrañaga. Tras el deceso de este, asumió como titular de la cartera Luis Alberto Heber, quien en junio de 2021 relevó a Curbelo de su cargo.

En su momento la decisión generó suspicacia, ya que Curbelo había formado parte de la investigación judicial sobre el asesinato en setiembre de 1978 de la madre del ministro, Cecilia Fontana.

“El jueves 31 al mediodía brindaremos por la patria en su nueva etapa. MDN”, decía un papel que acompañaba la botella envenenada que llegó en aquella ocasión a la casa de Mario Heber, padre del ministro y dirigente blanco. Otras botellas llegaron a las casas de Carlos Julio Pereyra y Luis Alberto Lacalle. Cecilia Fontana bebió el vino y murió envenenada.

Ese mismo año, Curbelo realizó la pericia caligráfica del anónimo, acto que repitió en una nueva investigación llevada a cabo en 2006. En ambas ocasiones, las pericias no arrojaron resultados que permitieran avanzar en las pesquisas.

Tras la remoción de Curbelo, Heber aseguró que esta no guardaba relación alguna con estos hechos, sino que se pretendía "profesionalizar las direcciones de la institución".

"Se busca a alguien que le dé una mayor proyección a la Escuela de Policía, un impulso diferente. Queremos licenciaturas, máster y doctorados, una carrera de criminología", dijeron entonces a Montevideo Portal fuentes ministeriales.

“Momento inolvidable”

Tras la enorme repercusión del video difundido por las redes oficiales de la FIFA, el cual superó los 129.000 'me gusta' y que está al borde de alcanzar los 3 millones de visualizaciones en Instagram, la propia protagonista no tardó en aparecer en los comentarios de Instagram para expresar la catarata de sentimientos que vivió en esos minutos de nostalgia pura. Silvia Nadal escribió el siguiente mensaje:

“Momento inolvidable para mí que llevo 28 años fuera del 'paisito' querido y viviendo acá en Miami. Piel de gallina al escuchar el himno, ganas de llorar al no poder gritar el gol, sufrimiento con alegría, muchas emociones. Gracias a quien sea que capturó este momento”, escribió emocionada, sintetizando en pocas líneas la nostalgia y el orgullo de muchos de los casi 30.000 uruguayos que tiñeron de celeste las tribunas de Miami.