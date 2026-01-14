De “rara” a “falta de recambio”: cómo ven los comerciantes la temporada en Punta del Este

Locales

Las temporadas estivales son, para los comerciantes de Punta del Este, el momento más importante del año. Sobre todo, desde los últimos días de diciembre, cuando llegan los turistas, hasta los primeros de un nuevo año que entra, cuando la calma del balneario queda atrás y el ruido y lo masivo se esparcen por la costa. Entonces, ¿cómo arrancó la nueva temporada?

En diálogo con Montevideo Portal, Víctor Solnicki, dueño de la cafetería Papirosen, ubicada en plena Península, afirmó que esta temporada ha sido “muy rara”. “La gente está rara, dicho por mí y por todo el mundo”, afirma.

El empresario argentino que viaja a Punta del Este desde la década del 70 y en 2018 abrió la primera sucursal de la cafetería en Manantiales junto a la tienda Kallalith, de su esposa, sostuvo que “la gente está hipersensibilizada”.

Para Solnicki, el comportamiento de los turistas tiene distintas variables: la tecnología es una, la incertidumbre también. “De repente hay profesiones que desaparecen y otras que aparecen, el chatGPT; esto genera que la gente no sepa cómo va a ser el futuro”, sostiene. Y esa actitud, dice, se ve reflejada en el caos puntaesteño.

Por ejemplo, Papirosen estaba llena y la Punta también. Las personas “se peleaban por un estacionamiento”, no “querían esperar” el tiempo que su café de especialidad —calibrado y medido— requiere. Al caos, dice, se le sumó las condiciones meteorológicas: lluvias y frío en un lugar en el que la gente busca el mar.

Días después, la zona de la cafetería sería escenario de uno de los primeros episodios violentos del verano, donde en un altercado en el tránsito una mujer, quien afirmó ser amenazada, salió de su auto con un bate de béisbol.

Más allá del comportamiento de las personas, que llamó la atención al empresario argentino, económicamente el inicio de la temporada 2025-2026 fue mejor que la del anterior. ¿El costo? “Una cantidad de gente que fue imposible de manejar”, dice Solnicki.

Del calor infernal al ciclón

Para el representante de Il Mondo Della Pizza en el balneario, el inicio de esta temporada también fue, de una alguna manera particular, pero por otra variable: se adelantó. El comerciante señaló que, a diferencia de años anteriores, comenzó entre el 25 y el 26 de diciembre, una fecha que podría estar ligada a que Navidad cayera un jueves, por lo que “mucha gente ya se vino a quedar”.

Entonces, para el martes 30 de diciembre “Punta del Este ya estaba llenísimo”, dice. El empresario aseveró que en las calles puntaesteñas se percibió “mucha cantidad de gente, quizás más que el año pasado”. El pasado 6 de enero, la Cámara Inmobiliaria de Maldonado sostuvo que más de 200 mil argentinos habían elegido Punta del Este para comenzar el 2026.

De todos modos, la masividad no se vio reflejada en el consumo de su local. En ese sentido, sostuvo que “no fue bueno” en relación a la cantidad de gente que había.

“En el restaurante esperaba mucho más”, dice el empresario que instaló Il Mondo Della Pizza hace más de 25 años en la esquina de Gorlero y la 29. Esta temporada, dice, “le faltaron los recambios”.

Con las lluvias y el calor, el consumo de los clientes de Il Mondo Della Pizza, de algún modo, viró. “Si es un día para la playa, el restaurante trabaja muy bien, después de las 20:30 a 21:00 trabaja muy bien”, dice. Esta temporada, sin embargo, los turnos cambiaron.

El local gastronómico trabajó también en la tarde, “porque la gente no iba a la playa”, pero menos en la noche. “Al estar feo, al estar ventoso, al estar lluvioso, todas esas cosas como que se cortaron también, a las 00:00 ya había muy poca gente y no teníamos recambio”, expresó. De todos modos, el responsable del restaurante reconoció que “una cosa equiparó a la otra”. “No hubiese trabajado de la misma manera si hubiera salido el sol, pero en la noche hubiese trabajado. Creo que en sí hubiera sido lo mismo”, explicó.

De todos modos, el consumo y las ganancias de los primeros días del 2026 fueron similares a las del pasado año, incluso menores.

El gerente de Ártico y La Marea, Milton Rovigli, también en la Península, coincidió en que no hubo un cambio significante con las ventas de la temporada anterior; son “iguales o un poquito mejor, pero no mucho más”. Para el encargado del restaurante, la lluvia “un día te favorece y otro no”, y sostuvo que “el clima no afecta”.

¿Quiénes vinieron?

El responsable de Il Mondo Della Pizza sintió “la falta del turista brasileño”, que en los primeros días del año, en su restaurante, suelen tener una presencia muy fuerte.

“No solamente son muchos, sino que consumen bien, comen bien; son muy buenos clientes y este año faltaron”. En su local comercial, la mayoría de los consumidores fueron argentinos y uruguayos —de Montevideo y del interior—. A diferencia de hace 10 años atrás, el comerciante destacó que la presencia nacional y extranjera está “casi a la par”.

Por su parte, Rovigli sostuvo que “los que volvieron a venir son los argentinos”. “Los uruguayos siguen muy bien, vienen muchos, pero cuando tiene un crecimiento es porque aumentaron los argentinos, porque no les resulta tan caro Punta del Este”, consideró.

Solnicki, de Papirosen, también destacó la presencia de jóvenes y familias que vacacionan en el balneario, en el que cada vez más extranjeros se instalan para pasar el resto del año.

