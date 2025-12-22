De “queja” a “acción colectiva”: el grupo que decidió limpiar Montevideo por su cuenta

Locales

El objetivo de Imanol de los Reyes di Modica es simple y claro: se cansó de ver basura en las calles de la ciudad y decidió tomar acción. Así, el estudiante avanzado de Arquitectura de 25 años llevó adelante el proyecto Montevideo Más Linda, que tiene el apoyo de la comuna capitalina y el pasado sábado reunió a más de 20 personas para trabajar en la Ciudad Vieja.

La primera vez que el grupo se juntó fue hace unas dos semanas. Se trató de una reunión para conocerse y organizar cómo trabajarían. En diálogo con Montevideo Portal, De los Reyes di Modica reconoció que se vio sorprendido por la convocatoria.

La siguiente juntada fue este 20 de diciembre, en la peatonal Sarandí. “Esto surge por una cuestión mía propia de que a veces estoy cansado de salir a la calle y ver basura. Creo que está bueno que los ciudadanos nos comprometamos un poco más con la limpieza y generar una red de comunidad para poder tener una ciudad más linda”, dijo el joven.

El rango etario de los integrantes del colectivo Montevideo Más Linda —que no tiene ninguna afiliación política partidaria— va entre los 25 y los 40 años, aunque también hay personas mayores. Los voluntarios limpian las calles y las fachadas de edificios con materiales que dona la Intendencia de Montevideo (IM) y también los que ellos compran. “Todos iban poniendo su granito de arena”, dijo De los Reyes di Modica.

“Más adelante, la idea es hacer un cambio cultural, en el que no sea solo queja, sino que seamos una acción colectiva en la que todas las personas puedan participar”, dijo el fundador, que también apela a no tener que “esperar a la IM para hacer cosas”.

El futuro de Montevideo Más Linda trae entre manos “talleres de concientización”. La idea del fundador es poder trabajar con escuelas y liceos para “inculcar estos hábitos en la juventud”. Además, la IM mostró su visto bueno para que el colectivo pueda participar de algunos talleres que la institución brinda a los ciudadanos de la capital.

“Nosotros no vamos a limpiar toda la ciudad, eso es claro. Lo que planteamos son acciones concretas, alcanzables y que sean visibles, ¿no? Porque esto también forma parte de una protesta en acción”, dijo el estudiante de Arquitectura.

De los Reyes di Modica insiste en que su proyecto busca apelar al “compromiso ciudadano, pero también al de las autoridades”. El próximo punto de encuentro para una nueva limpieza aún no está claro. Para eso, el fundador del colectivo mandará una encuesta a los integrantes y, en conjunto, elegirán cuál será el nuevo paso.

“Cuando vos limpiás, no ensuciás. Ver el esfuerzo que te da también limpiar e involucrarte con la sociedad, creo que eso también genera conciencia en la sociedad”, expresó.