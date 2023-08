De pretemporada: Delgado y Raffo encabezaron actos simultáneos de la 404 y la 71

Política

Álvaro Delgado y Laura Raffo, dos de los dirigentes que se perfilan para competir como precandidatos por el Partido Nacional, encabezaron actos políticos de sus respectivos sectores, la lista 404 y la 71.

En su discurso, el secretario de Presidencia remarcó que el actual gobierno no recibió “un país floreciente” el 1° de marzo de 2020, a pesar de los “15 años de viento de cola, de mayoría propia” y “de bonanza económica” que tuvo el Frente Amplio. “Recibimos un país con el déficit fiscal más alto en los últimos 30 años. […] Ese es el Uruguay que nos tocó”, dijo.

“Alguna vez pensaron cómo hubiera sido el Uruguay de estos tiempos con estas cinco crisis, en vez de estar un gobierno del Partido Nacional, encabezado por [Luis] Lacalle Pou, con una coalición de gobierno, hubiera estado gobernando el Frente Amplio. ¿Ustedes se imaginan?”, preguntó el dirigente de Aire Fresco.

“Bueno, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque ante el viento de cola es más fácil gobernar. Uno tiene plata y distribuye; el problema es cuando empezar a batallar con enemigos invisibles como la pandemia, o con necesidades que en realidad dependen muchas veces de otros factores. Pero aun así hicimos lo que había que hacer”, afirmó Delgado.

Por su parte, Raffo proclamó que es “tiempo de crear juntos una nueva ola de entusiasmo que alimente a la 71, al herrerismo y a Sumar”, que los lleve a “un segundo gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional”.

“Sigan adelante, cuenten conmigo, cuenten que voy a poner toda mi garra, toda mi energía, todas mis ganas y yo cuento con ustedes para que, juntos, construyamos un mejor futuro. Queremos un segundo gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional para asegurar más bienestar y más prosperidad para todos los uruguayos”, sostuvo la economista.

“Estamos muy orgullosos, consideramos que en cinco años no se puede hacer todo y por eso es importante ya empezar a pensar en una segunda etapa de transformaciones”, señaló, dando como ejemplo las políticas de frontera o las acciones en materia de salud mental.

Como muestra de las políticas de este gobierno, Delgado se refirió al proyecto Arazatí y criticó las decisiones del Frente Amplio en la materia.

“Hay una inversión que se acaba de adjudicar, que es importante, que es clave y que todo el mundo sabe que es importante que es el plan Arazatí. Que es la fuente alternativa de agua potable para que esta crisis hídrica. En el invierno no tuvimos agua durante mucho tiempo, hacía más de 75 años no pasaba y sin embargo pasó y zafamos, y salimos y le pusimos el empeño, las ganas y la transparencia de la información. E hicimos las obras necesarias para la coyuntura y para que no vuelva a pasar. Esto tendrían que haberlo hecho los gobiernos anteriores. Sin crisis y sin pandemia. Prefirieron gastar la plata en el Antel Arena”, aseveró el referente de la 404.

“Y después vienen a utilizar la adversidad para hacer política y en muchos casos como la crisis hídrica, política menor”, agregó Delgado.