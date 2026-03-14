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De película: la pintura de Marset con otros capos narco que se encontró en un allanamiento

Montevideo Portal

Un llamativo cuadro que incluye al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset junto a reconocidos capos del narcotráfico mundial fue hallado durante uno de los allanamientos realizados tras su captura en Bolivia.

Según consignó el medio boliviano El Deber, el objeto fue encontrado en una especie de garaje en una vivienda ubicada en la zona del Urubó, en Santa Cruz de la Sierra, en el marco del megaoperativo policial que culminó con la detención del criminal.

La pintura muestra a Marset en una mesa de pool rodeado de figuras del narcotráfico y de la cultura popular vinculada a ese mundo: el colombiano Pablo Escobar, el boliviano Roberto Suárez Gómez, el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán y el personaje Tony Montana, interpretado por Al Pacino en Scarface.

El hallazgo se produjo como parte de los múltiples allanamientos que siguieron a la detención de Marset, quien fue capturado el viernes en Santa Cruz de la Sierra tras un operativo policial coordinado con agencias internacionales. El uruguayo era considerado uno de los narcotraficantes más buscados del mundo y es señalado como líder de una red internacional dedicada al tráfico de cocaína.

Tras su detención, el crminal fue trasladado al aeropuerto de Viru Viru y posteriormente entregado a autoridades de Estados Unidos para enfrentar cargos vinculados al crimen organizado y al lavado de dinero. En paralelo, las autoridades bolivianas desplegaron nuevos operativos para desarticular la estructura logística y financiera que sostenía la organización.

Los procedimientos incluyeron allanamientos en distintos inmuebles y la incautación de bienes presuntamente vinculados a la red criminal, entre ellos aeronaves, armas, vehículos y combustible. Según las autoridades, la investigación continúa para identificar a otras personas que podrían haber colaborado con la estructura que lideraba Marset en la región.

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