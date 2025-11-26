De película: así persiguió la Policía a camioneta que llevaba mercadería de contrabando

Policiales

La Policía de Rivera protagonizó en la tarde de este miércoles una persecución al ver que varias camionetas, la mayoría 4x4, se retiraban al notar la presencia de patrulleros. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 27 de la ruta 27, en el departamento fronterizo.

La persecución se extendió hasta la localidad de Capón Alto, donde se logró interceptar a uno de los vehículos. Una vez trasladada la camioneta a la seccional, se incautaron: diez cajas de huevos, tres cajas de ajo, dos cajas de uva, 50 paltas, seis bolsas de zanahoria y tres cajas de muslo de pollo.

El caso fue derivado a la Fiscalía de Primer Turno. Por su parte, el conductor y el acompañante quedaron a disposición del Juzgado de Aduana por la mercadería. Asimismo, el Ministerio Público pidió que el chofer fije domicilio mientras continúa el proceso.

En un video, filmado por el periodista Pedro Olivera, se puede ver cómo los dos patrulleros persiguen a la camioneta, mientras que otra de color gris logra escapar.

