De milagro: una niña cayó a las vías justo cuando pasaba el tren, pero resultó ilesa

Momentos de tensión se vivieron el pasado sábado en San Pablo, Brasil, debido a un accidente que solo de milagro no terminó en tragedia.

El hecho ocurrió en la estación Villa-Lobos-Jaguaré, de la línea 9-Esmeralda de São Paulo, cuando una niña de 3 años cayó a las vías férreas, justo cuando un tren pasaba por el lugar.

Por fortuna, la pequeña quedó atrapada en el mínimo espacio que separa el andén de los trenes y no fue embestida por la locomotora o los vagones.

Tal como se aprecia en el video, luego del pasaje de la formación, un hombre salta a las vías y rescata a la niña, que estaba sana y salva.

?? ?? Criança cai no vão entre o trem e a plataforma da estação Villa-Lobos, da Linha 9-Esmeralda, em São Paulo (SP), e sai aparentemente sem ferimentos. pic.twitter.com/cCo0qtPdIW — République ???? (@republiqueBRA) June 15, 2026

Tras lo ocurrido, la empresa ViaMobilidade, concesionaria del servicio, emitió un comunicado en el que lamentó el episodio y expresó su solidaridad con la familia de la menor.

Asimismo, la compañía recordó la importancia de extremar las medidas de precaución durante el ascenso y descenso de pasajeros, especialmente cuando se viaja con niños. También señaló que su personal de atención y seguridad está disponible para brindar asistencia inmediata ante situaciones de emergencia.

Por otra parte, ViaMobilidade informó que se encuentran avanzados los estudios destinados a reducir la distancia entre los trenes y los andenes, con el fin de hacer imposible que una persona caiga por ese espacio.