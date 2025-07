De médicos a abogados: qué senadores pidieron permiso para votar por Caja de Profesionales

Política

La Cámara de Senadores debate este miércoles el proyecto de ley de salvataje de la Caja de Profesionales. Tras una extensa negociación, que se extendió incluso en la mañana de la jornada de votación, los legisladores finalmente ingresaron al debate sobre las 11:00.

Pero antes de dar inicio al tema de fondo, el Senado debió dar un permiso especial para 10 legisladores, que manifestaron tener algún tipo de vínculo con la institución en cuestión, ya sea como afiliados, pasivos o pensionistas.

El artículo 97 del reglamento de la Cámara de Senadores impide a los legisladores intervenir en asuntos en los que tengan algún interés individual, a no ser que la cámara los autorice en forma específica.

El primero en excusarse, y pedir la solicitud especial para poder intervenir, fue el colorado Gabriel Gurméndez, quien es ingeniero, y según contó es afiliado y pasivo de la caja de profesionales. “Sin perjuicio de entender que mi situación personal no me inhibe de participar en el trámite parlamentario del proyecto relativo a la caja, debido a esta situación particular lo pongo a consideración de la cámara a los efectos que correspondan”, planteó.

Acto seguido, la nacionalista Graciela Bianchi pidió que el Senado realice en esta oportunidad una “autorización genérica” ya que “muchos” legisladores estaban en una situación similar, y así evitar el planteo “caso por caso”, lo que podría generar demoras.

Sin embargo, el frenteamplista Sebastián Sabini dijo que entendía el “espíritu” de la propuesta, pero que el reglamento de cámara requería el planteo de forma individual por parte de cada involucrado.

Así, el siguiente en plantear la autorización fue el economista Sergio Botana, quien detalló su caso particular. “Mi caso es el de un profesional con declaración de no ejercicio, pero que podría encuadrar dentro de la posibilidad de volver a aportar en la medida que se apruebe un artículo vinculado a la jubilación por edad avanzada y podría recibir el beneficio de aportar a la caja en vez de optar por un seguro de renta vitalicia”, indicó.

Luego también pidió autorización para poder votar Álvaro Delgado, quien es veterinario y en la actualidad es afiliado activo y aportante a la caja.

Le siguió Nicolás Martinelli, abogado que manifestó ser aportante de la caja.

Luego Bianchi, que es abogada y escribana, dijo que se encontraba en una situación similar a la de Botana, por ser afiliada con declaración de no ejercicio.

El senador Javier García, que es médico, dijo que es afiliado con declaración de no ejercicio “hace muchos años”, y añadió que es aportante al Fondo de Solidaridad.

Por su parte, Nicolás Olivera, de profesión abogado, también manifestó que es afiliado con declaración de no ejercicio.

Desde el Frente Amplio, el senador y médico Daniel Borbonet, dijo que es afiliado, aportante y activo en la caja de profesionales.

Le siguió Robert Silva, que es abogado, pero optó por la declaración de no ejercicio, aunque señaló que en un futuro podría resolver volver a ser aportante.

La última en pedir la autorización fue al frenteamplista Verónica Miranda, quien dijo que es “pensionista” de la caja, ya que es viuda de un abogado.

Tras la presentación de los 10 casos, el senador frenteamplista Daniel Caggiani planteó con algo de humor una votación general. “Voy declarar que no soy profesional ni estoy vinculado a la caja, pero sí voy a proponer que la cámara autorice a todos los legisladores que han hecho uso de la palabra a que puedan intervenir en el debate y votar el proyecto en consideración”, zanjó.

La propuesta fue aprobada por mayoría.

