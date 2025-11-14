Locales

De máximas de 32°C a vientos de 70 km/h: el pronóstico de Serra para el fin de semana

El meteorólogo José Serra anticipó, en diálogo con Montevideo Portal, un fin de semana con condiciones cambiantes en todo el país, que comenzará con calor y cielos mayormente despejados, pero terminará con lluvias, tormentas y rachas de viento fuertes, especialmente en el sur y el este.

Para este viernes, Serra prevé cielos claros a algo nubosos, con temperaturas máximas en torno a los 32°C y mínimas cercanas a los 14°C a nivel nacional.

El especialista advirtió además que se registrará un alto índice de radiación ultravioleta, por lo que recomendó extremar cuidados durante la exposición al sol.

En tanto, el sábado comenzará soleado, pero el panorama irá cambiando hacia la tarde, con aumento de nubosidad hasta quedar cielo cubierto en horas de la noche. Las temperaturas se mantendrán cálidas, con máximas de 32°C y mínimas de 15°C.

Desde la noche del sábado, Serra anunció que ingresará un frente frío por el sudoeste, desplazándose de suroeste a noroeste. Los departamentos más afectados serán Soriano, Colonia, San José, Flores, Florida, Canelones, Montevideo y Maldonado, donde se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, especialmente en la madrugada del domingo.

Domingo: lluvias, tormentas y vientos fuertes en la costa

Durante el domingo, el frente frío dejará lluvias y tormentas desde la madrugada, con una mejora hacia la tarde en las zonas costeras.

Serra anticipó además vientos fuertes en forma de rachas provenientes del sector suroeste, que podrían oscilar entre 30 y 70 km/h.

En la región norte, la inestabilidad también será protagonista: el meteorólogo señaló que desde la noche del sábado y durante el domingo ingresará una masa de aire muy inestable, generando lluvias y tormentas de diversa intensidad.

Según Serra, el fin de semana combinará calor, alta radiación y el pasaje de un sistema frontal que dejará condiciones adversas en buena parte del territorio. Serra sugirió mantenerse atento a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante las tormentas y los vientos fuertes.

Por su parte, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por tormentas fuertes y puntualmente severas desde la tarde del próximo sábado 15 de noviembre.

De acuerdo con el organismo, una masa de aire cálido, húmeda e inestable generará tormentas, algunas puntualmente fuertes al norte del río Negro.

El avance de un sistema frontal desde el suroeste hacia el noreste del país favorecerá el desarrollo de tormentas muy fuertes y algunas puntualmente severas, informó Inumet en un comunicado.

Los fenómenos más significativos se prevén en el litoral oeste, el centro-sur y este. En zonas de tormenta, podrán registrarse rachas de viento muy fuertes, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y precipitaciones puntualmente abundantes. La advertencia rige hasta el domingo 16.