Policiales

De manos atadas y amordazado: Policía buscaba drogas, pero encontró el cuerpo de un hombre

En medio de un allanamiento de la brigada departamental antidrogas, efectivos de la Jefatura de Canelones encontraron el cuerpo de un hombre amordazado en una cama de una plaza, informó la fiscal de 4° Turno de Las Piedras, Cecilia Gutiérrez.

En una rueda de prensa consignada por Subrayado, la magistrada dijo que el cuerpo apareció en el segundo allanamiento que realizó la Policía en la jornada de este miércoles, después de haber incautado drogas en otra casa del asentamiento Cofrisa.

Con una llave que registraron en el primer allanamiento, los policías ingresaron a la casa en la que el cuerpo del hombre estaba de “manos atadas hacia la espalda y amordazado”, indicó la fiscal.

Gutiérrez estima que por el estado en el que está el cadáver el asesinato se podría haber dado hace “bastante tiempo”. De todos modos, señaló que los primeros pasos a seguir tienen que ver con el trabajo de la Policía Científica, que registra evidencia en la escena del crimen. Además, una médica forense hará la autopsia y las pruebas del ADN de la víctima.

Una de las hipótesis es que la identidad del hombre coincida con una denuncia que se realizó el pasado martes sobre una persona desaparecida.

Durante los allanamientos, un adolescente y tres personas mayores fueron detenidas, dijo Gutiérrez.