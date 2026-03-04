De “mala intención” a “profunda alegría”: blancos celebran el sobreseimiento de Besozzi

Política

Dirigentes del Partido Nacional reaccionaron ante el pedido de sobreseimiento de la Fiscalía para el intendente Guillermo Besozzi, quien había sido imputado en 2025 por una causa de corrupción pública.

“Profunda alegría por el intendente Guillermo Besozzi, su equipo, su familia y el Partido Nacional. La Fiscalía pidió su sobreseimiento y el de su equipo. Casi un año después, la Justicia se impone. Hay que cuidar el honor de las personas; en política no vale todo”, escribió el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado.

El diputado blanco Pablo Abdala tildó las novedades del intendente de Soriano como una “gran noticia en la perspectiva del valor de la Justicia”. “Dijimos desde el inicio que Guillermo Besozzi fue víctima de una trama infame. Con evidente mala intención, en tiempo de elecciones. Como suele decirse para reivindicar a los magistrados honestos: ‘quedan jueces en Berlín’”, escribió.

El senador Javier García mostró su “alegría” después por que se hiciera “justicia” con Besozzi y “el resto de su equipo que estuvo cuestionado”. “Como siempre lo sostuvimos: un proceso iniciado con clara intencionalidad y motivación política. Se hizo justicia”, concluyó.



Tal como informáramos, la fiscalía de Soriano presentó en los últimos días un escrito en el que pidió el sobreseimiento de Guillermo Besozzi.

Las autoridades a cargo de la investigación entienden que la prueba presentada en la carpeta fiscal no es suficiente para proceder y seguir adelante con las siguientes etapas de la indagatoria.

Los elementos de la imputación fueron presentados por la fiscal Stella Alciaturi, quien luego fue trasladada a Atlántida; quien quedó a cargo fue la fiscal Luisa Vago.

Además de Besozzi, también se pidió el sobreseimiento de todos los imputados por el caso, por lo que quedarán libres luego de estar alrededor de un año con medidas. En el caso del blanco, en el último tiempo, no tuvo impedimento cautelar alguno.