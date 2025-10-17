Curiosidades

De locos: iban a colgar un cartel en el piso 11, y el vecino del 2 les cortó las cuerdas

Dos trabajadores corrieron un grave peligro luego de que un hombre cercenara las cuerdas con las que subían por la fachada de un edificio con el fin de cumplir su tarea.

El hecho ocurrió el pasado lunes en la ciudad argentina de Córdoba.

Según consigna el medio local Info Zona, dos operarios trabajan en un edificio de 11 pisos ubicado en la avenida Vélez Sarsfield, con el fin de colocar en lo alto de la fachada un bastidor sobre el que luego se instalaría un afiche publicitario.

Ambos trabajaban tranquilamente, sin imaginar la reacción de un vecino del segundo piso. Enojado por lo que consideró una violación de su propiedad y privacidad, no tuvo mejor idea que cortar, con una trincheta, las cuerdas que los sujetaban.

“Un hombre con una trincheta nos empezó a cortar las sogas. Cuando lo vimos, pataleamos y le gritamos que no las cortara, pero igual las cortó. Nunca me había pasado nada ni parecido”, dijo Facundo Ledesma, uno de los trabajadores.

Ledesma detalló que la situación bien pudo terminar en tragedia. “Yo estaba más o menos a la altura del piso 7, y me colgué de otra cuerda”, dijo. Por fortuna, esa soga de respaldo se libró del ataque del vecino.

En cuanto a su compañero, cuando comenzó el incidente “estaba cerca del piso” y, en el momento en el que se cortó del todo su soga, ya había terminado de bajar.

El caso es investigado por las autoridades.