De “injusta” a “hay que repensar todo”: las repercusiones por la condena a Moisés Martínez

Judiciales

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La sentencia de 12 años de prisión dictada contra Moisés Martínez, el joven que mató a su padre tras años de abusos y violencia, encendió una ola de repercusiones en las redes sociales y entre los referentes de distintos ámbitos. El fallo, que muchos consideraron desproporcionado en relación con el historial del fallecido, abrió un debate que va desde el tratamiento judicial de las víctimas de violencia hasta las desigualdades estructurales del sistema penal uruguayo.

Una de las voces más contundentes fue la de Andrea Tuana, directora de la asociación civil El Paso y referente en materia de violencia de género, quien calificó la sentencia como “devastadora” y señaló que refleja una falla estructural. "Necesitamos un sistema de Justicia diferente. Lo que hacemos no está dando cuenta de lo que las víctimas de violencia requieren. Hay que repensar todo”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, la diputada frenteamplista Julieta Sierra incorporó otra dimensión al debate al señalar que el caso expone desigualdades que van más allá de lo estrictamente jurídico. “El acceso a la justicia sigue siendo una cuestión de clase y muchísimas veces sus dictámenes también”, publicó en las redes sociales.

La expresidenta de Anep y excandidata a la Intendencia de Montevideo por el Partido Colorado, Virginia Cáceres, destacó la fortaleza y la entereza con que la familia Martínez enfrentó el proceso, pero no ocultó su desconcierto ante el resultado: “Qué injusta es la Justicia cuando se pone la venda y se aleja del sentido común y la sana crítica”.

La abogada Soledad Suárez subrayó que comprender la realidad de las víctimas y la dinámica de las violencias es “clave” para que las respuestas judiciales estén “a la altura de los estándares internacionales”.

También hubo repercusiones de profesionales de los medios de comunicación. La periodista Natalia Uval planteó una de las críticas más compartidas: la llamativa asimetría entre las penas que reciben quienes ejercen abuso y quienes lo padecen durante años. “La justicia le dio 12 años de prisión a un joven que mató a su padre después de años de abusos, y le da sistemáticamente algunos pocos meses de cárcel a los abusadores de niñas y niños”, escribió.

Mientras tanto, el abogado y periodista Marcelo Fernández también apuntó directamente al fallo: “El fallo de la jueza tiene a un pueblo indignado. Las normas hay que interpretarlas de la manera más justa. Eso es lo más parecido a hacer justicia. En este caso no parece haber sucedido eso. Hubo más preocupación de apegarse a la norma que de interpretarla en forma justa”.

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