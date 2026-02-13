De “festejan los narcos” a “negocio infame”: las reacciones tras la rescisión con Cardama

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció este viernes en conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo rescindió definitivamente el contrato con el astillero español Cardama por la compra de dos patrullas oceánicas tipo OPV que adquirió el Estado uruguayo por US$ 92 millones.

Las reacciones del sistema político no tardaron en llegar. El exministro de Defensa y actual senador del Partido Nacional, Javier García, publicó un extenso descargo en su cuenta de la red social X, en el que habló de que la decisión es “política” y “estaba tomada desde el inicio”.

“El objetivo es destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou. Lo intentaron con el puerto utilizando a la Justicia y perdieron. Ahora las patrulleras, también el proyecto Neptuno y el saneamiento para el interior. El único objetivo es destruir. Lo político por encima de lo jurídico nuevamente. No tienen rumbo: tienen ánimo de romper. No hay agenda positiva, solo negativa”, escribió.

Además, señaló que la decisión le va a costar “carísimo” al país por la “demanda internacional que vendrá” y porque “afecta la credibilidad jurídica del país”. “Empujaron al presidente a una maniobra política que daña al país”, finalizó.

El senador blanco Sebastián Da Silva criticó que, con la determinación del gobierno, “festejan dos colectivos”: los abogados “que se llenarán de plata” y los narcotraficantes “que se aseguran de un mar libre para sus negocios”. “También hay una reivindicación a la impunidad en el gobierno. Quedan cuatro años de este gobierno; ojalá que el país aguante tanta desidia”, agregó.

El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, aseguró que la decisión fue una “irresponsabilidad enorme” y dijo que el gobierno actuó con “saña”: “Para justificar su ataque contra el gobierno de coalición, exponen a los uruguayos a un juicio internacional y dejan al país sin patrullas para vigilar nuestras aguas. Si se pierde el juicio, lo paga la gente. Una penosa decisión, con fines exclusivamente políticos, que va contra los intereses de Uruguay”.

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, acusó al Poder Ejecutivo de haber cometido “graves errores de procedimiento desde el principio”. “El gobierno no ha actuado de acuerdo a derecho y se lo van a cobrar en la Justicia. Se van acumulando errores en todas las áreas en el afán de atacar decisiones del anterior gobierno”, añadió.

Por su parte, dirigentes del oficialismo celebraron la decisión del gobierno y criticaron la gestión de la pasada administración. El diputado frenteamplista Sebastián Valdomir dijo que la contratación de Cardama fue un “negocio infame”: “Dos garantías inválidas, un astillero sin experiencia y decisiones internas para hacer todo de apuro. Quien defienda algo de lo que llevó a esto, es parte de la joda. No hay otra conclusión plausible”.

La senadora Bettiana Díaz salió al cruce de García tras criticar que se tomó una decisión “política”. “Políticas también son las responsabilidades de quienes fueron adelante con este proceso de compra con Cardama. El Estado uruguayo tiene que ir hasta las últimas consecuencias con los malos europeos y sobre todo los peores uruguayos que nos embarcaron en este fraude”, escribió la legisladora.

