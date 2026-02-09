Policiales

De ambos sexos: video muestra “estrategia” de ladrones en boliche de Punta del Este

En las últimas horas, el periodista fernandino Marcelo Umpierrez divulgó en redes sociales un video que revela el accionar de un grupo de delincuentes que opera en Punta del Este.

Las imágenes revelan que los ladrones son al menos cuatro. Actúan con un método de rústica sencillez, pero que hasta ahora les ha dado resultado para sustraer diversos objetos.

En el video se ve cómo dos de los maleantes toman sacos y cámaras que los turistas dejan colgados en los respaldos de las sillas, y los lanzan hacia el exterior. Abajo hay dos chicas a la espera, quienes recogen las prendas. Luego las revisan y extraen de los bolsillos billeteras, teléfonos y cualquier objeto de valor que guarden, para finalmente arrojar la ropa en contenedores de basura.

Según Umpierrez, el video fue grabado en un boliche en la zona portuaria de Punta del Este, y hay varias denuncias.