De Netanyahu a Zelenski y Trudeau: los mensajes de los líderes mundiales a Donald Trump

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, felicitó este lunes a Donald Trump tras su toma de posesión como el 47º presidente de Estados Unidos y le recordó la importancia de trabajar “juntos”.

En un comunicado, Trudeau resaltó que Canadá y Estados Unidos “tienen la asociación económica más exitosa del mundo” y que el gobierno canadiense está realizando “masivas inversiones” para impulsar el comercio bilateral, reforzar las cadenas de suministro y crear empleos “a ambos lados de la frontera”.

“Somos más fuertes cuando trabajamos juntos y espero trabajar con el presidente Trump, su administración, congresistas estadounidenses y funcionarios estatales y locales para producir prosperidad a nuestras poblaciones, a la vez que protegemos y defendemos los intereses de los canadienses”, añadió Trudeau.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, también saludó al mandatario.

El israelí afirmó que “espera trabajar con él para lograr el retorno de los rehenes restantes, destruir las capacidades militares y el mandato político de Hamás en Gaza y asegurarse de que el enclave nunca vuelva a ser una amenaza para Israel”.

“Estoy seguro de que completaremos la derrota del eje terrorista de Irán y marcaremos el comienzo de una nueva era de paz y prosperidad en nuestra región”, auguró además el mandatario israelí de cara a los próximos cuatro años de Trump en la Casa Blanca.

Además de los dos mandatarios, también se hicieron eco de la asunción del empresario, que llega nuevamente a la Casa Blanca después de cuatro años, el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el de España, Pedro Sánchez, entre otros.

Scholz calificó a Estados Unidos como “como el aliado más próximo” de Alemania. “Hoy toma posesión el presidente Donald Trump. ¡Felicidades! Estados Unidos es nuestro aliado más próximo y el objetivo de nuestra política es siempre una buena relación transatlántica", escribió.

Zelenski, en tanto, manifestó que la llegada de Trump al poder implica “un día de esperanza para la resolución de muchos problemas y retos globales”.

“El presidente Trump siempre muestra determinación, y la política de paz a través de la fuerza que ha anunciado es una oportunidad de reforzar el liderazgo estadounidense y de lograr una paz duradera y justa, que es la prioridad principal”, escribió Zelenski en su cuenta de la red social X.

El presidente ucraniano agregó que “este siglo se está forjando ahora”, e hizo un llamamiento a “trabajar juntos para garantizar que este es un siglo grande y exitoso para las democracias y no para quienes quieren que fracasemos”.

"Somos más fuertes juntos, y podemos proveer más seguridad, estabilidad y crecimiento económico al mundo y a nuestras dos naciones", concluyó.

