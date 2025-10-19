De Lacalle Herrera a Ruben Rada y Kesman: un repaso por recordadas entrevistas de Figares

Locales

Montevideo Portal

El periodista y escritor Daniel Figares, que falleció a los 62 años en la madrugada de este domingo 19 de octubre, producto de un cáncer que no había sido detectado, fue columnista de Montevideo Portal desde 2004 y entre 2010 y 2013 protagonizó una serie de entrevistas en video para lo que entonces era Canal M.

También es de orden recordar la polémica entrevista que le realizó al ya entonces expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera en Canal 12, en un programa llamado Ciudad Oculta en 2005. Poco después el programa fue dado de baja.

“Estoy orgullosísimo de esa entrevista […] agradezco haber hecho esa entrevista. Estaban entrevistados todos los líderes políticos, pero Batlle y Sanguinetti dijeron que no”, le dijo el periodista a su par César Bianchi en entrevista para Montevideo Portal en 2014.

Para Figares Lacalle “se encontró con una entrevista política que no supo manejar”. “Después, él mismo llamó a Canal 12 para pedir que no la pasaran al aire. Eso ya exime de mayores comentarios: por algo no quería que se emitiera, reconocido por él mismo. Esto lo digo por los que piensan que él me pasó el trapo. Ojo, que yo creo que no llegás a presidente de la República con cero materia gris, pero tampoco eso significa que seas Einstein (de hecho, Einstein no fue presidente)”, dijo por ese entonces.

Dos años después, Lacalle Herrera dijo en una entrevista con Gerardo Tagliaferro para Montevideo Portal: “¿Quién es Figares? ¿El pintor? Ah sí, sí, uno que me preguntó cuánta plata tenía. Creo que vivía el ingeniero (Horacio) Scheck (entonces gerente general de Teledoce) y le comenté lo desagradable que me había resultado la emboscada a la que fui llevado, por alguien que me dijo y no voy a decir quién: ‘Es un programa de verano, para rellenar’. Y me encontré con esta persona que estaba enojadísima, además. Nunca lo volví a ver”.

Parte de la entrevista hoy se puede ver en YouTube y fue publicada por el canal de humor y archivo ZinTV.

Por otra parte, el espacio en Montevideo Portal que protagonizó Figares se llamaba Non-fiction y consistía en diversos manos a mano largos y completos con figuras populares del Uruguay, como el músico Ruben Rada, el relator Alberto Kesman y la boxeadora Chris Namús, entre muchos otros.

Aquí algunas de ellas:

Montevideo Portal