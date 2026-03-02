De Brun: cómo ve la política monetaria y lo “ilusorio” de crecer más “haciendo todo igual”

Entrevistas

Por Gonzalo Charquero

geceache

Julio de Brun, economista y expresidente del Banco Central del Uruguay (2002-2005), analizó en entrevista con Montevideo Portal la marcha de la política monetaria y el nivel del dólar.

Al respecto, apuntó a un “exceso de fortalecimiento del peso uruguayo” lo que, según advirtió, “se estaba haciendo insostenible”.

Además, argumentó su visión crítica sobre el armado del actual Presupuesto, que lo consideró como parte de “un panorama muy jugado”, y abordó el desafío de Uruguay para lograr un crecimiento económico a mayor ritmo. Según sostuvo, “es difícil pensar en Uruguay creciendo a tasas más altas, si no hay cambios importantes en la forma en que se hacen las cosas”.

Dólar: el fortalecimiento del peso “se estaba haciendo insostenible”

En cuanto a la política monetaria y el nivel del dólar, de Brun señaló que “se venía de un largo proceso de fortalecimiento de la moneda” y “eso ya se estaba haciendo insostenible de alguna manera para el funcionamiento de la economía”. El economista sostuvo que “desde el Banco Central se necesitaba” apelar a “herramientas correctoras”, aunque “también hay que hacer más cosas que hagan coherente la política económica en el plano fiscal y en el plano salarial”, agregó.

“En el contexto específico de la política monetaria, lo que estaba ocurriendo con el exceso de fortalecimiento del peso uruguayo era que eso traía consigo que la inflación a su vez empezara a quedar por debajo de la meta que había establecido el Banco Central. En definitiva, son dos fenómenos en que uno es la contracara del otro. Y eso, en un contexto de deflación internacional —sobre todo en lo que tiene que ver con productos industrializados por el exceso de oferta que tenía China en el año pasado—, realmente estaba generando la necesidad de una modificación en la política monetaria que, a su vez, le diera un poco más de aire al tipo de cambio y permitiera depreciar en cierta forma al peso uruguayo respecto al dólar. Y bueno, eso fue un poco lo que lo que también interpretó el Banco Central. Después se podrá si fue tarde, temprano, lo que fuera, pero la cuestión es que lo hicieron”, explicó.

“Habrá que ver en las próximas semanas qué pasa con el tipo de cambio, qué pasa con la inflación. Yo creo que el Banco Central está mirando más la inflación que lo que ocurre con el tipo de cambio. Pero creo que a nivel del equipo económico en su conjunto había cierta preocupación con este desfasaje, digamos, que estaba habiendo en términos de costos en dólares en Uruguay respecto del del resto del mundo, en una economía que por otra parte no está creciendo, o está creciendo muy poco. Y, por lo tanto, también requiere de algún tipo de estímulo; no solo los que puedan venir de la de otras políticas, sino también de la política monetaria”, apuntó.

El economista señaló que el canal del crédito actúa en Uruguay de forma más limitada que en otras economías y advirtió que “la tasa de política monetaria es simplemente una forma de contar un cuento”, pero donde “lo que importa es lo que se hace detrás de cámaras tras el anuncio de la tasa de política monetaria”.

“Y lo que ha hecho el Banco Central es, justamente, tratar de que toda la curva de rendimiento de las letras de regulación monetaria acompañe lo que es la decisión en materia de tasa de política monetaria”, dijo.

“De todas maneras, en Uruguay el canal más directo a través del cual la política monetaria se traslada a la economía es a través del canal cambiario. Entonces, bueno, si uno recupera el tipo de cambio —o sea, devalúa el peso uruguayo—, eso da cierto alivio en materia de costos relativos y eso de alguna manera impulsa la economía”, señaló.

Consultado sobre qué sugeriría hacer, de Brun señaló que “es difícil” ya que “Uruguay es un país muy chico manejar su moneda”.

“Entonces, lo que puede hacer es lo que hizo. Y, de repente, reforzarlo con alguna acción. Seguramente el próximo comité de política monetaria vuelva a marcar una reducción en la tasa de interés y habrá que ver si utiliza la herramienta que el propio presidente del Banco Central anunció que podía llegar a utilizar, que era la de intervenir en el mercado de cambio. Habrá que ver si efectivamente toma alguna de esas medidas adicionales como para tratar de sostener la evolución de tipo de cambio, al menos en el corto plazo. Pero la realidad es que todo depende mucho de lo que ocurre en la situación regional en primer lugar y en definitiva también en la en la situación internacional”, indicó.

“Pero más allá de si hoy subió, mañana bajó y así —en ese seguimiento diario que nos hace perder un poco la perspectiva—, lo importante es destacar que Uruguay venía de un largo proceso de fortalecimiento de la moneda, eso ya se estaba haciendo insostenible de alguna manera para el funcionamiento de la economía y, bueno, desde el Banco Central se necesitaba este tipo de herramientas correctoras. También hay que hacer más cosas que hagan coherente la política económica en el plano fiscal y en el plano salarial”, agregó.

“Lo que llama la atención no es que cierren algunas empresas, sino que están entrando pocas”

Ante la consulta de qué análisis hacía de distintas empresas multinacionales de servicios que estaban dejando la plaza local, de Brun apuntó a determinadas situaciones “estructurales”, sobre todo a las dificultades para la formación educativa, lo que a su vez expone los problemas de competitividad y compromete el crecimiento futuro.

“Más allá del anecdotario de la empresa que se va, en situaciones normales siempre hay empresas que cierran, siempre hay empresas que quiebran, y normalmente también hay empresas que entran. Entonces, eso es eso es normal en el flujo de los negocios. Lo que de alguna manera llama la atención en este anecdotario no es tanto que cierren algunas empresas, sino que están entrando pocas. O sea, hay poca afluencia de inversiones del exterior que de alguna manera compensa el ciclo natural de que algunas cierran y se van”, señaló.

A continuación, el expresidente del BCU apuntó que eso está atado a un problema de competitividad y productividad de la economía uruguaya.

“O sea, lo que busca cada vez más el inversor extranjero en Uruguay son condiciones de alta productividad que favorezcan la localización en Uruguay respecto de otras localizaciones. Y en ese sentido, dado los problemas estructurales que tenemos especialmente en el sistema educativo, somos cada vez menos capaces de ser proveedores de mano de obra calificada y a valores competitivos a nivel internacional”, explicó.

“Yo siempre esto lo asocio con el fútbol con lo que llamamos el efecto cantera, digamos. O sea, tú podés tener un equipo de fútbol competitivo y del presupuesto relativamente bajo cuando tenés buena formación de juveniles. Cuando no tenés esa buena formación de juveniles, tenés que ir al mercado. Bueno, a nivel de la economía en su conjunto, ir al mercado para tener mano de obra calificada es pagar salarios competitivos a nivel internacional. Pero pagar salarios altos en dólares para que sea competitivo, para que los uruguayos calificados no se te vayan, es lo mismo que decir que tenés salarios altos en dólares y si invertís la cuenta, si le das vuelta al numerador y al denominador, eso es lo mismo que decir que tenés una moneda apreciada”, señaló.

“O sea, que el atraso cambiario de alguna manera es cuando se puede, o sea, cuando las condiciones internacionales permiten que el peso uruguayo se fortalezca, eso le permite a Uruguay pagar salarios altos en dólares y retener mano de obra calificada, y entonces es cuando este tipo de negocio que utilizan este tipo de mano de obra calificada vienen a Uruguay y funciona Uruguay normalmente. Cuando la situación se da vuelta y ya no es posible sostener esos salarios altos en dólares, Uruguay empieza a quedar desfasado, cuesta mucho más conseguir esa mano de obra, y entonces se te va y se nota el problema de competitividad”, agregó.

Presupuesto: “Un panorama muy jugado”

En cuanto al armado del Presupuesto, de Brun afirmó que su diseño “configura un panorama muy jugado”.

“Hacer un presupuesto con una trayectoria de gasto creciente, apostando no solo a aumento de recaudación por los impuestos existentes, sino además también a un crecimiento económico que se esperaba que fuera más alto, y encima además haciendo crecer los niveles de deuda, realmente configura un panorama muy jugado desde punto de vista de política económica. Ya que, si alguno de esos supuestos no se da, lo que nos lleva es a una situación en materia de deuda que en algún momento va a llamar la atención”, dijo.

Además, el economista afirmó que la actual administración “puso mucho énfasis” durante la discusión del presupuesto “en que su logro fuera que se aprobaran impuestos; y perdió ese capital político inicial en contener lo que es uno de los principales problemas en Uruguay, que es la ineficacia de sus políticas públicas”.

“O sea, si hubiese puesto más foco en pensar por qué con todo el dinero que se gasta en materia de políticas sociales, tenemos tan malos resultados en materia educativa, en materia de pobreza y en particular de pobreza infantil, creo que se hubiese dado una discusión más productiva, se hubiese puesto más el foco lo que son los problemas de crecimiento en Uruguay y no se hubiese desgastado tanto en la creación de algunos impuestos que, al final, lo que hacen es conseguir una nota o un tilde de aprobación por parte de presiones que vienen de afuera, y que al final van a tener poco o ningún impacto en materia de lo que precisa Uruguay, que es justamente más recursos y una mejor asignación del gasto”, completó.

En referencia a cómo podría hacer Uruguay para tener un mayor ritmo de crecimiento económico, el economista señaló que “es difícil pensar en Uruguay creciendo a tasas más altas, si no hay cambios importantes en la forma en que hacemos las cosas”.

“Pretender que sigamos haciendo todo igual que lo hacemos hasta ahora, y de la nada empezar a crecer más, es realmente demasiado ilusorio”, apuntó.

“Si realmente no pensamos reformas estructurales, en la forma en que gastamos, en que miramos lo que nos da el Estado y que nos compongamos realmente en una relación costo-beneficio de lo que el Estado nos quita, de lo que el Estado nos da a cambio, y pensemos seriamente en los problemas que tenemos en nuestro sistema educativo, yo creo que no vamos a crecer a tasas mejores que las que estamos mostrando en este momento”, señaló.

