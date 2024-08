De Bergara a Orsi y Cosse: Frente Amplio le dio la bienvenida a Blanca Rodríguez en redes

Política

Varios de los principales dirigentes frenteamplistas le dedicaron este martes tuits a Blanca Rodríguez a propósito del anuncio oficial de su candidatura como segunda al Senado de la lista 609.

Uno de ellos fue el candidato presidencial por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, quien escribió: “’Hasta ahora me he dedicado a hacer las preguntas, a partir de ahora me voy a dedicar a buscar las respuestas’. Gracias, Blanca, por venir a obligarnos a ser mejores”, escribió el exintendente de Canelones.

Al mensaje con la cita de la exconductora de televisión lo acompañó con cuatro fotos del evento que tuvo lugar a la tarde de este martes.

“Bienvenida” y el emoji de una rosa, fue el mensaje de la candidata a la vicepresidencia y exintendenta Carolina Cosse en X.

“Hasta ahora me he dedicado a hacer las preguntas, a partir de ahora me voy a dedicar a buscar las respuestas”. Gracias, Blanca, por venir a obligarnos a ser mejores. pic.twitter.com/OKQwcFiP4H — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) August 27, 2024

La foto que eligió para el posteo fue una Rodríguez, con Orsi, la también excomunicadora y actual directora de Cultura de Montevideo, María Inés Obaldía, y ella misma.

El senador Alejandro “Pacha” Sánchez subió una foto de la informativista junto con el expresidente José Mujica en la misma red social. En el posteo colocó emojis de corazones blancos.

Otro miembro del Senado que celebró la llegada de la profesora de Literatura al FA fue Óscar Andrade. “’Los tambores anuncian la buena nueva’” Bienvenida, Blanca Rodríguez”, tuiteó el legislador.

Charles Carrera, por su parte, retuiteó un video de la conferencia de prensa dada por Rodríguez y consideró que “Blanca será un aporte fundamental para la política, elevando notoriamente el debate y la altura con la que deben tratarse los asuntos públicos que tanto preocupan a los uruguayos”.

Blanca será un aporte fundamental para la política, elevando notoriamente el debate y la altura con la que deben tratarse los asuntos públicos que tanto preocupan a los uruguayos.



Bienvenida, @blancarodgon https://t.co/Oh8iY31CGc — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) August 27, 2024

“¡Felicitaciones Blanca Rodríguez, gran aporte para la política! ¡Gran aporte para todo nuestro Frente Amplio!”, redactó Mónica Xavier.

Mario Bergara, expareja de Rodríguez, también celebró su arribo a la coalición de izquierda. El miembro de la Cámara alta retuiteó el posteo de la agrupación Fuerza Renovadora en X que decía: “¡El frente es amplio! Bienvenida compañera Blanca Rodríguez”.

¡El frente es amplio! Bienvenida compañera Blanca Rodriguez. pic.twitter.com/Vxd9MTem2m — Fuerza Renovadora Frente Amplio ???? (@FRenovadorauy) August 27, 2024

El integrante de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), Pablo Caggiani escribió: “Llega hablando de valores, de lo que nos une, de lo que tiene para aportarnos, como independiente. Bienvenida Blanca Rodríguez”.

Llega hablando de valores, de lo que nos une, de lo que tiene para aportarnos, como independiente...

Bienvenida @blancarodgon

"Hasta ahora me he dedicado a hacer las preguntas, a partir de ahora me dedicaré a buscar las respuestas "

El Frente es Amplio ????? pic.twitter.com/IrqGGc0euT — Pablo Caggiani (@Pablocagg) August 27, 2024

La directora de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche recordó la militancia feminista de la excomunicadora: “Más mujeres, mejor política. Bienvenida compañera, Blanca Rodríguez”.

Bienvenida Blanca al Frente Amplio ?????? pic.twitter.com/iT3Nr0bPDB — Frente Amplio (@Frente_Amplio) August 27, 2024

