De 18 a 65 años: IM abrirá inscripciones para su Plan Laboral ABC el próximo lunes

Locales

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) abrirá, el próximo lunes 5 de agosto, las inscripciones para su Plan ABC Laboral.

La iniciativa forma parte de los Jornales Solidarios, programa del Congreso de Intendentes.

“El plan está dirigido a personas de entre 18 y 65 años con los siguientes requisitos: no recibir prestación de naturaleza salarial, ni pública ni privada; no percibir subsidio por desempleo ni por enfermedad; no percibir jubilación, y no percibir pensión u otra retribución de carácter personal”, comunicó la comuna a través de su sitio web.

La iniciativa tiene un cupo para 2.340 personas y el monto de la prestación es de $ 13.000 nominales.

Las inscripciones abrirán a las 08:00 del lunes e irán hasta las 20:00 del próximo viernes 9.

El próximo lunes 5 de agosto comienzan las inscripciones para el #PlanLaboralABC en la Intendencia de Montevideo ??



Toda la info ??https://t.co/CjakXWF2Hc — Intendencia de MVD (@montevideoIM) August 1, 2024

Montevideo Portal