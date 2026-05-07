Darko volvió con su familia tras ser robado en Parque Rodó; la Policía arrestó a un hombre
El animal había sido secuestrado mientras era paseado por su dueña. Este jueves fue rescatado por las autoridades, que lo devolvieron.
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07.05.2026 21:18
Montevideo Portal
La Policía logró recuperar este jueves a Darko, el bulldog francés que había sido robado durante una rapiña ocurrida el miércoles en el barrio Parque Rodó. Tras el operativo, el perro volvió con su dueña, y un hombre quedó detenido por el caso, informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal.
El hecho ocurrió cuando la dueña del perro caminaba junto a su hermana, y paseaban al animal. En ese momento, ambas fueron interceptadas por dos hombres encapuchados, que intentaron robarles dinero y otras pertenencias.
Como no tenían objetos de valor para entregar, los delincuentes decidieron llevarse al perro. La dueña intentó impedirlo, y comenzó un forcejeo mientras sostenía la correa de Darko.
Durante el ataque, uno de los asaltantes la hirió con un arma blanca en una mano antes de escapar con el animal. Tras la denuncia y la investigación policial, Darko fue localizado y pudo reencontrarse en las últimas horas con su familia.
Montevideo Portal
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