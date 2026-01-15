Dar y quitar: denuncian al INAU por modificar decisión tomada en adopción de una niña

Judiciales

Esta semana, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo del Uruguay (INDDHH) adoptó una resolución sobre un caso que involucra irregularidades en el caso de adopción de una bebé.

La niña fue dada en adopción por su madre biológica, y entregada a una madre adoptiva. Esta había presentado la solicitud correspondiente y superado el proceso requerido para lograr la adopción. En su momento se le informó a la adoptante que la bebé tenía un tío biológico, quien tenía a su cargo a dos hermanos de la bebé. Sin embargo, también se le dijo que este familiar no deseaba hacerse cargo de la nueva criatura.

Sin embargo, pocos días después el hombre reclamó la tenencia de la niña y La Justicia dio lugar a la solicitud. Así las cosas, y luego de tener a la niña durante ocho meses, la madre biológica debió entregarla al reclamante.

Mariana Mota, directora de la INDDHH, explicó que la Institución tomó una decisión al respecto y notificó al INU sobre ella. En declaraciones al noticiero MVD Noticias (TV Ciudad), la funcionaria explicó que, trs recibir la denuncia, “se le pidió al INAU información para abordar el caso, como se hace con todas las denuncias. No respondió en ese momento y se le dio un plazo de prórroga y tampoco lo hizo”, dijo.

Asimismo, señala que “el INAU no ha puesto como centro el interés superior del niño”, y le pide “que aporte al Poder Judicial toda la información del caso, ya que fue parcial lo que aportó cuando se apeló a esta modificación en la tenencia de la niña”.

Además, también se solicita al INAU “que aporte información sobre la investigación administrativa que dijo que estaba haciendo” y apela a que “haya modificaciones en la forma en la que se procede en los procesos de adopción”.

Mota sostuvo que el caso actual no es el único en el que se produjeron ese tipo de anomalías, por lo que la Institución decidió crear un grupo de trabajo “para mirar específicamente las reformas legislativas que sean necesarias” en procura de evitar que se repitan estas situaciones.