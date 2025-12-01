Política

Danza y Cipriani en el Hospital del Cerro: qué dijeron sobre la obra y auditorías en ASSE

Montevideo Portal

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) inauguró este lunes un tomógrafo en el Hospital del Cerro. En la ceremonia estuvieron el presidente Yamandú Orsi y la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, además del presidente del prestador público, Álvaro Danza, y su antecesor, Leonardo Cipriani.

En diferentes ruedas de prensa, tanto Danza como Cipriani se refirieron a la obra en el Cerro y a las auditorías de la gestión anterior que se llevan adelante en ASSE.

“Algunas auditorías han terminado, otras están en curso. Algunas han motivado investigaciones internas y, de momento, no hay resolución de que alguna pase a la Justicia. Esas investigaciones no han terminado, por lo tanto, yo no puedo aventurar si van a ir para un lado o para el otro”, dijo Danza.

El presidente de ASSE sumó que “algunos gastos a algunos prestadores fueron demasiado significativos, y probablemente se podrían haber disminuido”. “No quiero aventurar más cosas porque no corresponde”, afirmó.

Sobre el tomógrafo en el Hospital del Cerro, Danza dijo que “es una obra muy importante” que “venía encaminada del período anterior y se termina de concretar ahora”. El jerarca señaló que se van a poder realizar entre 40 y 50 tomografías diarias, que antes requerían ser trasladadas a otros centros asistenciales.

En otro pasaje de la rueda de prensa, el presidente de ASSE destacó el montaje del hospital durante el gobierno anterior, aunque manifestó que, al asumir, el centro “tenía algunos problemas de ejecutividad”. “Pero todos los proyectos cuando empiezan tienen cosas para mejorar, y este no era la excepción. Esto va a pasar en las cosas que hagamos nosotros”, sumó. Según dijo, hubo mejoras en la coordinación de las cirugías y en la puerta de emergencia.

Consultado sobre los cuestionamientos que hubo al momento de la inauguración del centro de salud, el presidente de ASSE dijo que “es una obra valiosa y positiva”.

Sobre el Hospital del Cerro, Cipriani dijo que lo “llena de orgullo ver la continuidad de cuando son las verdaderas políticas de Estado, de cómo se beneficia la gente y de cómo ASSE puede crecer como institución”.

A Cipriani también le preguntaron cómo era su diálogo con las autoridades, debido a las auditorías que se venían realizando. “Si hay alguien que está contento de que se realicen auditorías somos nosotros, porque estamos totalmente tranquilos. Y la auditoría, obviamente, si está bien realizada, lo tiene que demostrar”, señaló el expresidente de ASSE en una rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

El exjerarca señaló que durante la pandemia tanto el sector público como el sector privado “tuvieron un crecimiento enorme”, tanto a nivel de cantidad de consultas y procedimientos médicos como de costos.

“Obviamente, en la pandemia se pararon todas las actividades coordinadas. Cuando se cortó la pandemia, todo ese malón de consultas salió y ASSE estuvo a la altura —al igual que el sector privado— de poder resolverlo. Y, obviamente, no teníamos en ASSE todas las estructuras. ¿Y qué se hizo? Utilizando los mecanismos de convenios, conveniamos con Casmu, con Fepremi, con el Círculo Católico, con el Hospital de Clínicas y el Hospital Militar, para poder atender todas las consultas, y por suerte se pudo realizar”, apuntó.

Danza, a su vez, también fue consultado sobre la interpelación en Diputados, por la incompatibilidad entre sus funciones en el prestador público y en mutualistas.

“Es un tema que lo tenemos cerrado y estamos abocados en mirar para adelante, y seguir trabajando por y para ASSE”, dijo.

En la rueda de prensa, Danza además dijo que durante diciembre será inaugurado un tomógrafo en el Instituto Nacional de Ortopedia y otro en el Hospital de Salto, mientras que para el primer semestre del 2026 se busca completar la instalación en Paysandú.





Montevideo Portal