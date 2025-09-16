Política

Danza contestó a pedido de la oposición para que renuncie: “No hay nada para ocultar”

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, brindó una conferencia de prensa este lunes 16 de setiembre luego de que la oposición reiterara su pedido de renuncia por una presunta incompatibilidad entre su rol y su trabajo como médico en tres mutualistas privadas.

Luego de su comparecencia en Comisión de la Cámara baja a propósito del Presupuesto, Danza habló de los lineamientos “más significativos para el período para ASSE”.

Los blancos y colorados entienden que lo dicho por Danza en el Parlamento carece de valor debido a la inconstitucionalidad que señalan del ejercicio de su rol. Ante esto, el jerarca expresó que tiene “total confianza” en lo que viene “haciendo”.

“No hay absolutamente nada para ocultar, es todo público, todos lo saben perfectamente. Estamos trabajando por la gente. Hemos armado una solicitud presupuestal que tiene énfasis en la salud de la gente. Esos son los grandes temas del país: mejorar la salud de la gente”, apuntó.

Entonces expresó: “Para eso vinimos hoy, para eso estamos trabajando y para eso están todos estos compañeros aquí; para demostrar que ese es el centro”.

En tanto, el presidente de la República, Yamandú Orsi, respaldó en varias declaraciones públicas la designación de Danza.

“Si quieren seguir entretenidos con eso, que sigan. Hay un informe jurídico que avala, mientras no haya uno contrario o determinante… Lo primero es la salud de la gente. El que quiera pensar en otra cosa y se entretenga con otra cosa, que lo haga tranquilamente”, dijo Orsi desde San Benito este martes.

En lo que respecta a la posición del Partido Nacional y del Partido Colorado, Orsi volvió a declarar que se trata de un “tema jurídico más que político”. Al igual que ASSE y el Ministerio de Salud Pública, el mandatario avaló el informe jurídico de Delpiazzo Abogados.

