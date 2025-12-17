Dantesco: dos personas incendiaron un auto en Aguada porque el dueño no les dio plata

Policiales

Montevideo Portal

Un lamentable episodio ocurrió el pasado lunes por la noche en la intersección de las calles Paraguay y Nueva York, en el barrio Aguada, en el departamento de Montevideo, que involucró a dos personas y al conductor de un auto particular.

Según consignó Telenoche (Canal 4), un hombre y una mujer se acercaron sobre las 21 horas a otro sujeto, que se encontraba cambiando la cubierta de una de las ruedas de su vehículo, producto de una pinchadura, sobre la vereda de la ex Estación Central de AFE.

Ambos le pidieron dinero, pero el hombre se negó. Ante esto, la mujer se alejó de la escena y cruzó la calle, para luego volver con un recipiente lleno de nafta. El transeúnte roció el interior con el líquido inflamable, tiró dos veces un papel encendido y el auto explotó.

Los agresores huyeron de la escena, mientras que el dueño del vehículo quedó afectado por encontrarse próximo al auto en el momento de la explosión y fue auxiliado por un grupo de vecinos. Uno de ellos relató que no es la primera vez que sucede algo así.

“Los vecinos nos alertaron de que habían prendido fuego un auto y había sido así. Estos hechos vienen ocurriendo desde el 15 de noviembre: nos vienen apedreando, vienen rompiendo ventanas y autos”, relató un hombre identificado como Gabriel.

El hombre contó que los vecinos están juntando todas las denuncias para presentarlas ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), cartera a la que pertenece el predio de la antigua estación de trenes. “Hace muchos años que esto está abandonado y no hacen nada. Los vecinos ven que tienen televisión, cocinan, tienen perros; viven ahí, es su casa”, comentó.

“Gracias a una vecina que comenzó a hacer la gestión, logramos que lo empezaran a tapiar. Había dos policías cuidando, pero cuando terminaron de cerrar, los policías se fueron y a los cinco minutos tiraron el muro abajo”, agregó.

El citado medio consignó otra filmación de un hecho ocurrido días atrás en el mismo punto: un hombre protagonizó una discusión con indigentes que estaban dentro del edificio abandonado, quienes comenzaron a lanzarle piedras y hasta un pedazo de semáforo.

Montevideo Portal